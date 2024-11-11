3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
Блогер Роман Самуль был вынужден уехать из родной Латвии по политическим причинам. Для нового места жительства выбрал Беларусь, где и живет уже три года.
Недавно у него родилась дочь. Почему он и его жена не решились рожать детей в Латвии? Каково создать семью именно в Беларуси? На эти вопросы Роман Самуль ответил в "Актуальном интервью".
В Евросоюзе это повсеместное явление. Там рожают детей в немолодом возрасте, потому что люди только к 40-50 годам начинают иметь свою квартиру или понимают, что позже уже не получится. В Латвии страшно рожать по объективным причинам, связанным и с воровством, и с педофилией.
"Мы подали документы на детские деньги в Беларуси и получили первое пособие 700 белорусских рублей, и это на первого ребенка. Эту сумму нам будут начислять ежемесячно. С такой поддержкой я точно знаю, что мой ребенок будет с подгузниками, и даже нам поможет прокормиться, если кто-то останется без работы, хотя быть без нее в Беларуси нереально", - делится впечатлениями мужчина.
Как отметил Роман, многие люди уезжают работать за границу, а семья остается без мужа почти на постоянной основе. А еще в Латвии нет никакой поддержки детей - в стране детское ежемесячное пособие составляет 13 евро 78 копеек, что равняется к 48 белорусским рублям.
Роман считает, что в Беларуси все есть для того, чтобы воспитывать и растить детей. "В коридоре нашего дома стоит много детских колясок. В какой-то степени возникает даже внутреннее чувство неудобства, когда мы с женой проходим мимо детских садов и видим молодых мам, которые идут за детьми", - рассказал он.
По его словам, в Латвии такого нет, там скорее можно подумать, что за ребенком в сад пришла бабушка: "Плюс в Беларуси вообще есть дети. В Латвии они отсутствуют, остались жить старики, а молодежь вся разъехалась работать в Германию, Ирландию". В Англии же остались только те латвийцы, которые приехали еще до выхода Великобритании из Евросоюза.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дворец Независимости распахнул для детей новогодние объятия и подарил им сказку
От нанотехнологий до 90-тонного БелАЗа - достижения страны представлены на экспозиции "Моя Беларусь"
Репер: Санкции в отношении Беларуси и России несут вред Европе
Рождественская атмосфера на "Марафоне единства" в Солигорске - фудтраки и интерактивные площадки
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все