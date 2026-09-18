98 % белорусов не хотят покидать родину: Вячеслав Данилович объяснил феномен укорененности народа

Масштабное республиканское социологическое исследование показало, что более 98 % белорусов не хотят покидать родину навсегда. Этот феномен укорененности эксперты объясняют не только социально-экономическими условиями, но и исторической памятью, а также способностью выдерживать внешнее давление. По мнению доктора исторических наук, профессора Вячеслава Даниловича, белорусская модель развития позволяет реализоваться на родной земле, а попытки Запада навязать свои ценности ведут лишь к утрате суверенитета. О том, почему белорусы не уезжают и кому мешает историческая правда, смотрите в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство белорусов не желают эмигрировать, Вячеслав Данилович называет закономерными. Главное для человека - возможность реализоваться и жить достойно у себя на родине. "Наша белорусская модель развития позволяет это делать. И, конечно, влияет геополитическая ситуация. Мы живем в условиях геополитического шторма, и те прекрасные картинки, которые рисовались на Западе, сейчас разрушаются. Мы видим, к чему ведет слепое копирование западного опыта на примере Украины - утрата суверенитета и война за чужие интересы", - отметил историк.

Укорененность белорусов на родной земле объясняется хорошими социально-экономическими условиями, ростом благосостояния населения. "Несмотря на санкционное давление, на все палки в колеса, которые нам пытаются вставить, мы нормально развиваемся, потому что умеем находить общий язык и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с разными государствами мира. Далеко не только на Западе замкнулись наши интересы, это очень существенный момент", - заострил внимание Вячеслав Данилович.

Он подчеркнул, что в 1921 году Беларусь разделили "по-живому", не спрашивая народ. Семьи оказались разорваны государственной границей. Осенью 1939 года эта несправедливость была ликвидирована абсолютно демократическим путем. "Народное собрание Западной Беларуси было избрано на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании. Делегаты, большинство из которых были белорусами, но были и поляки, единогласно проголосовали за воссоединение с БССР. Нам нечего стыдиться событий осени 1939 года", - заявил профессор.

Западные оппоненты активно блокируют белорусские медиаканалы. "Против фактов не попрешь. Поэтому они обрубают вещание и перекрывают доступ к объективной информации. Запад скатился к либеральному тоталитаризму: только либеральная точка зрения, остальное должно быть разрушено или изолировано", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

В отличие от Запада, Беларусь не перекрывает информационное пространство. "Мы оставляем открытым доступ к западным месседжам. И в этом наша сила, потому что у нас есть духовный стержень, чтобы противостоять", - резюмировал доктор исторических наук.