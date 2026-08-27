Александр Шпаковский объяснил, почему Мьянме выгодно сотрудничать с Беларусью

Мьянма становится все более заметным игроком в Юго-Восточной Азии. На фоне критики и попыток изоляции со стороны Запада Нейпьидо проводит независимую внешнюю политику и демонстрирует дипломатическую активность, и Минск находится среди внешнеполитических приоритетов азиатского государства.

Политическое доверие между лидерами Беларуси Александром Лукашенко и Мьянмы Мин Аун Хлайном - это схожее видение глобальных процессов, прочный фундамент для активизации торгово-экономических связей, ставка на запуск совместных проектов промышленной кооперации, сельском хозяйстве и фармацевтике. В чем еще заключены взаимные интересы, что дает работа в многосторонних форматах, как выстраивать логистику и от чего зависит реализация договоренностей, поговорили с политологом Александром Шпаковским в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Визит президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Минск в августе 2026-го уже называют историческим. Вроде бы Беларусь и Мьянма географически отдалены друг от друга, но две страны связывает определенная мировоззренческая близость.

Александр Шпаковский

"Мы в равной степени смотрим на процессы на международной арене. Во-первых, Мьянма и Беларусь являются сторонниками укрепления национального суверенитета и формирования справедливого многополярного миропорядка. Во-вторых, нельзя игнорировать роль президентской дипломатии", - отметил гость проекта.

Кроме того, Мьянма стремится к партнерству с Евразийским экономическим союзом, а Беларусь рассматривается как точка входа. У Нейпьидо хорошие отношения с Российской Федерацией, а белорусское государство с российским строит интеграционное образование - Союзное государство.

Вадим Боровик: Выбор Беларуси в пользу стратегического партнерства с РФ является осознанным "Такой выбор продиктован историческим путем и экономической выгодой для Республики Беларусь", - заметил политолог

У Беларуси на азиатском контуре также есть интересы. Прежде всего, диверсификация экспортных потоков. "Беларусь, проводящая многостороннюю экспортно-экономическую политику, должна сопровождать свои действия определенными дипломатическими и политическими усилиями, и в этой связи Нейпьидо представляется важным партнером в Юго-Восточной Азии. Это не значит, что мы отстаем в работе с другими государствами. Мы хорошо работаем с Вьетнамом, Лаосом, Индонезией, но вместе с тем выстраиваем контакты с Мьянмой с 2021 года", - напомнил политолог.

Александр Шпаковский считает, что у Беларуси, кроме экономических интересов в Мьянме, есть и политические - чем больше у страны партнеров, тем сильнее она в международном плане с точки зрения субъектности. Беларусь столкнулась с политическим давлением, как и Мьянма, поэтому политическая настройка имеет значение. Помимо прочего, политическое доверие позволяет переходить далее и к экономическим проектам - мьянманцы пускают в свою страну только тех, кому доверяют.