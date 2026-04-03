Вадим Боровик: Выбор Беларуси в пользу стратегического партнерства с РФ является осознанным

Сильный стратегический союз Беларуси и России некоторым не дает покоя, из-за чего постоянно возникают разговоры о чьих-то попытках оторвать Беларусь от России. Есть ли такая сила, порассуждал в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком" политолог Вадим Боровик.

Сегодня в мире идет геополитическая конкуренция, поэтому ревностно воспринимаются какие-то процессы. Но Беларусь - суверенное государство.

Выбор Беларуси в пользу стратегического партнерства с Российской Федерацией является осознанным. Вадим Боровик

Он продиктован историческим путем и экономической выгодой для Республики Беларусь. Белорусское государство торгует с российским на более чем 70 %. Но это не значит, что Беларусь не смотрит на возможности на третьих рынках и не заинтересована в наращивании торгового оборота. "Но в России понимают: чем сильнее будет союзник, чем более диверсифицирована будет внешняя торговля, тем более это будет выгодно для Союзного государства. Беларусь же заинтересована в сильной России, которая может работать на любых рынках", - отметил политолог.

Тем не менее союз дает и Беларуси дополнительные приоритеты - например, емкий рынок. Белорусская продукция и предложения для партнеров на внешнем контуре становятся более весомыми и интересными. Также в рамках Союзного государства страна извлекает выгоду в торгово-экономических, политических, оборонных вопросах.