Алейник: Поддержка семьи - основа формирования сильного государства

13 октября в Полоцке проходит масштабный международный форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". Здесь обсуждают приоритеты демографической безопасности, развитие государственной семейной политики, укрепление межпарламентского сотрудничества и ориентиры духовно-нравственного воспитания молодежи.

Диалог объединил около 300 человек. Это представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи, представители государственной власти и парламентарии. К стратегической дискуссии в 2026 году присоединились и парламентские делегации стран СНГ.

Впервые в международном формате

Масштабная дискуссия - особый вклад Совета Республики и Белорусской православной церкви в сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. И эти тезисы сегодня вместе с нами на международной арене разделяют наши партнеры.

Впервые в числе участников - парламентарии стран СНГ: из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на разницу культур и госустройств, традиционные семейные ценности - наша главная объединяющая сила.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник заявил, что Беларусь на протяжении многих лет продвигает тему традиционной семьи и традиционных семейных ценностей на международной арене.

"Мы были инициаторами создания группы друзей семьи в Организации Объединенных Наций. Эта группа существует с 2015 года, уже более 10 лет. Она объединяет достаточно большое количество стран, которые разделяют наши подходы в отношении традиционных семейных ценностей и необходимости поддержки крепкой семьи как основы формирования и эволюции сильного государства", - сказал Алейник.

Защита традиционной семьи, противодействие размыванию и искажению семейных ценностей - задача стратегическая не только для демографической безопасности. Сегодня это уже фундаментальный элемент в целом национальной безопасности. А значит, важна и нужна активная позиция не только государства. Участие всего общества.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Счастливая семья - это не только мама, это еще и обязательно папа. И очень часто поддержка отца, поддержка мужчины в семье даже гораздо важнее, чем материальная поддержка, которая оказывается государством. Потому что когда мужчина берет на себя часть забот, когда он ответственен, когда он прекрасно понимает, что такое семья, что такое дать возможность жене реализоваться и как важно, чтобы в этой семье были дети, это очень важная история".

Национальная демографическая безопасность - первый приоритет Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи - три столпа государственной политики в области сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей.

Так в нашей стране было всегда. И этого курса в республике будут придерживаться и впредь. Главные инвестиции государство по-прежнему направляет в свой самый ценный ресурс - в человека.