В Полоцке проходит форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство"

В преддверии Недели родительской любви традиционно на полоцкой земле проходит масштабный форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство".

Важная дискуссия - совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви.

Расскажем, кого в этом году объединил стратегический диалог и какие темы в центре внимания.

Счастливая семья - сильное государство

Масштабная дискуссия на святой полоцкой земле проходит уже в 4-й раз. Но в 2026 году впервые она состоится в международном формате.

Архиважный диалог объединит около 280 человек. Это представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи со всех регионов, представители госвласти и, конечно парламентарии.

К разговору о важном впервые присоединились и парламентские делегации стран СНГ: из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. С каждым годом количество участников растет. И это такой яркий маркер: вопросы сохранения традиционных семейных ценностей, которые поднимаются под сводами древней Софии, не теряют своей актуальности.

Николай и Елена Цукановы, многодетные родители:

"Данный форум - это возможность поговорить о проблемах семьи и государства, а также возможность найти способы решения всех волнующих вопросов".

Предстоящий масштабный разговор о важном обещает быть насыщенным. Повестка касается актуальных вопросов сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Участники обсудят укрепление межпарламентского сотрудничества. Особое внимание уделят ориентирам духовно-нравственного воспитания. Будут говорить и об обеспечении информационного суверенитета. Важная деталь и фундамент любой семьи - здоровье матери и ребенка. В условиях демографических вызовов - особый акцент и на необходимость поддержки и повышения роли отцовства.

Все то, без чего сегодня в целом невозможно представить нашу национальную демографическую безопасность. А именно она - первый приоритет Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи - три столпа государственной политики в области сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей.