Американцев устраивает затягивание конфликта в Украине, считает эксперт Дудчак

В ходе встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио российская сторона в очередной раз четко обозначила Вашингтону свою позицию.

Но эксперты считают, что США не заинтересованы в скором мире, им выгоден затяжной конфликт.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"Они хотели уточнить, нет ли изменений со стороны России. Но изменения есть, конечно. И об этих изменениях Лавров сказал, все-таки донес до сознания Рубио, что ситуация на поле, может быть, не такая, как ему рисуют из Киева, что продвижение есть. Можно было понять, что хотели более четкой позиции по пресловутому духу Анкориджа, который все считают и в России тоже давно выдохшимся. Тем не менее о чем на сегодняшний день думают американцы, как они видят свою роль, если вообще видят в переговорах по, скажем, скорейшему завершению конфликта. По-моему, все подтвердилось. Как-то Лавров сказал на днях, что, возможно, у них есть более важные дела. Судя по всему, американцы не хотят участвовать в приближении мира на территории Украины. И в этот раз было понятно, что американцы вполне комфортно себя чувствуют в нынешней ситуации. Конфликт в Украине их устраивает, они об этом не говорят, но они переводят стрелки на Украину".