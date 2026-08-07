Андрей Бугров: ВНС - опора и надежное плечо для Президента Беларуси

Ранее Всебелорусское народное собрание было больше дискуссионной площадкой, чем политической. Почему приняли решение придать ВНС конституционный статус, объяснил заместитель председателя Белорусской партии "Белая Русь" Андрей Бугров в "Актуальном интервью".

До 2022 года ВНС был общественно-политическим форумом, где обсуждались вопросы с представителями разных направлений, но белорусский народ вышел с инициативой закрепить статус Всебелорусского народного собрания в Основной Закон страны. Благодаря закреплению конституционного статуса получили колоссальные возможности.

quote ВНС - это не только орган народной власти, но и орган, чьи решения являются сегодня обязательными к исполнению. Андрей Бугров

"Мы прекрасно понимаем, что принятое решение является лишь половиной успеха в его дальнейшей реализации. Самое главное - донести до людей и проконтролировать исполнение этого решения, и ответственность за это возложена на делегатов Всебелорусского народного собрания, которые способствуют обратной связи между обществом и государством", - отметил заместитель председателя Белорусской партии "Белая Русь".

На ВНС представлены все категории гражданского общества, люди разных профессий, ведь при принятии того или иного решения необходимы определенные компетенции, понимание и знание регионов, проблем в какой-либо отрасли. Сегодня есть возможность, исходя из профессиональной точки зрения, решать возникающие проблемы. Именно поэтому делегаты ВНС обладают колоссальными компетенциями по всем направлениям белорусской экономики.

Андрей Бугров

К слову, принятие соответствующего решения идет на протяжении полугода. Обсуждается тема, высказываются спикеры, делаются изменения, и только потом все это вносится в итоговый документ. Немаловажно, что разбираются с ситуацией делегаты Всебелорусского народного собрания через встречи в коллективах, где выслушивается мнение людей.

В целом ВНС является стабилизирующим органом внутриполитической ситуации в Республике Беларусь от внешнего воздействия. Во-первых, через делегатов ВНС до соседей белорусского государства доносится позиция по политическим вопросам. "Мы их принимаем вне зависимости от мнения соседей и только в интересах Беларуси и ее народа", - подчеркнул гость интервью. "Во-вторых, ВНС - своего рода опора и надежное плечо для Президента Беларуси Александра Лукашенко, так как итоговое решение принимает именно он. Количество членов Всебелорусского народного собрания говорит о народном доверии и возможности реализации задач, озвученных белорусским Президентом", - завершил свою мысль Андрей Бугров.

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