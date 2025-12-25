Итоги заседания VII ВНС: как 7 приоритетов развития государства помогут Беларуси стать еще лучше

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2adc49d3-029a-43ab-b041-337de3745967/conversions/d770b312-6e01-4f4b-b775-dbb750d6c9c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2adc49d3-029a-43ab-b041-337de3745967/conversions/d770b312-6e01-4f4b-b775-dbb750d6c9c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2adc49d3-029a-43ab-b041-337de3745967/conversions/d770b312-6e01-4f4b-b775-dbb750d6c9c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2adc49d3-029a-43ab-b041-337de3745967/conversions/d770b312-6e01-4f4b-b775-dbb750d6c9c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

ВНС является своего рода коллективным разумом, а еще и важнейшим политическим событием, которое задало тон не только движению экономики, но и развитию общества.

ВНС уникальное по своей форме во всем мире, ведь оно определяет стратегию развития страны, утверждает ключевые документы - в этот раз была Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку.

Семен Люлькович попал на страницы газет, когда предложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко сделать строительство патриотического центра в Брестской крепости всебелорусской молодежной стройкой. Случилось это во время Послания Президента белорусскому народу и парламенту в 2023 году. Все запомнили смелого парня в студотрядовской куртке. Тогда волновался, но теперь признался, что ощущал особый трепет.

Семен Люлькович

"Развитие молодежной политики, открытая идеологии, представительство молодежи в государственном управлении - это все очень важно. Особенно важно, я считаю, привлечение молодежи школьного возраста и студенческого возраста, потому что если они поучаствуют в качестве организаторов мероприятий, руководителей проектов, то приобретут такие прекрасные навыки, как управленческий навык, чувство ответственности и самостоятельности", - заявил молодой человек.

Когда на внешнем контуре неспокойно, а соседи то и дело подбрасывают неприятные сюрпризы, чтобы устоять и, более того, развиваться, нужны силы. Национальная экономика испытания выдержала, и в итогах отмечено главное достижение - повышение благосостояния народа. Реальные доходы белорусов растут, а безработица сокращается и приближается к 3 % (в Испании, например, этот показатель составляет 11,4 %, в Швеции - более 8 %, а в Канаде - свыше 6 %).

Как отметил делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник, на ВНС собираются люди, которые понимают, что за их спиной стоят коллективы, регионы, родные и близкие. Люди нацелены на принятие ответственных решений, поэтому влиять на такое количество делегатов и "протаскивать" какие-то решения не получится, ведь это стабилизирующий орган.

делегаты ВНС

Что же сделано даже за пятилетие, хорошо видно на местах, рассудил директор школы из Могилевского района. Образование - фундамент, ведь из талантливой молодежи вырастают грамотные управленцы, которые и превращают стратегии в практические проекты. Делегат VII Всебелорусского народного собрания Лилия Мельникова поделилась, что ей очень импонировало, что в Программе социально-экономического развития включены вопросы практикоориентированной направленности в образовании. "Также ратую за продолжение развитие и возрождение села, потому что сама являюсь сельским жителем, и мне важно, что включены вопросы, затрагивающие повышение качества жизни людей в любой точке Беларуси, включая деревни и агрогородки", - добавил она.

По профессиям делегатов можно даже понять, какие направления в стране сейчас активнее развиваются. Представители самых разных сфер промышленности, агро- и военпрома, IT-сектора, медицины. Среди них был и главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

Евгений Матусевич:

"За последние 10-15 лет медицина изменилась разительно, и все это происходит благодаря огромному вниманию со стороны главы государства, Министерства здравоохранения. Развиваются и растут межрайонные центры. Сейчас у нас сформирована разноуровневая система оказания медпомощи, идет обновление материально-технической базы, укрепление кадрового потенциала организаций. Очень отрадно, что первый приоритет в государственной Программе Беларуси отдан демографической безопасности, вопросам укрепления семьи и сохранению здоровья населения".

Евгений Матусевич

Как приумножить достижения, об этом говорилось в послании белорусского лидера. Стратегические решения, принятые на Всебелорусском народном собрании, в свое время увели страну от пропасти, далее поднимали промышленность и устремляли ее к новым высотам, выводили перспективные отрасли в драйверы. На каждом этапе развития были свои задачи. Итоги последнего пятилетия тоже подтвердили правильность курса. Стоять на месте - значит упустить выгоду, и белорусский лидер поставил перед страной новые цели.

Александр Лукашенко:

"Мы увидели, как важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармацевтической отрасли, беспилотных системах и так далее. Да, возможно, сегодня это сложно, очень дорого, но завтра оно окупится многократно. Без этого просто нельзя".

Речь также шла и о необходимости ускорения внедрения перспективных разработок в реальном секторе. В новой пятилетке нужно реализовать не менее 25 крупных инвестпроектов.

промышленность Беларуси

Глава Беларуси в ходе послания отметил, что Беларусь имеет перспективные задумки и наработки. Это, например, создание белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика, доильного робота, восстановление компетенций в судостроении на Пинском заводе. Президент подчеркнул, что на стоящие проекты в стране всегда найдутся ресурсы.

"Любое выступление Президента у меня вызывает всегда шквал эмоций, потому что Александр Лукашенко сам всегда достаточно эмоционально выступает. Мне кажется, нет таких событий, которые бы он не пропускал через себя, не проживал все вместе со своим народом. В выступлении были расставлены абсолютно все акценты. Если кто-то что-то не услышал, то обязательно выступление надо прослушать еще раз. Но самое главное - услышать посыл и сделать то, о чем говорит президент", - выразила мнение председатель Белорусской партии "Белая Русь", делегат VII Всебелорусского народного собрания Ольга Чемоданова.

делегаты ВНС

За ходом ВНС следили только непосредственно во Дворце Республики без малого полтысячи журналистов из разных стран. Цитаты Александра Лукашенко разлетелись по миру. Президент России Владимир Путин признался, что смотрел от начала до конца в прямом эфире.

Это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление. Хочу выразить ему слова благодарности за оценку состояния российско-белорусских отношений. Владимир Путин

Решения ВНС имеют юридическую силу, а за них, к слову, ответственность несут все делегаты. Это в том числе касается и Программы социально-экономического развития. К обсуждению проекта привлекались лучшие умы страны. Программа прошла, можно сказать, народную экспертизу, и принята делегатами. Она разработана с учетом Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040 года и Концепции нацбезопасности.

Что заложено в Программу соцэкономразвития?

В Программе имеется семь приоритетов - от развития АПК, реального сектора экономики до демографии и безопасности как таковой. Остановимся на каждом.

Приоритетом номер один названа демографическая безопасность.

"Для меня, как работника социальной сферы и многодетной мамы, очень важно, что экономика сохранит социальную направленность. Во все времена главным были семья, страна и традиции. Все это отражено в Программе социально-экономического развития на будущую пятилетку. Время выбрало нас, и мы на местах сделаем все возможное, чтобы реализовать национальные приоритеты и обеспечить высокий уровень жизни людей", - заявила мать семерых сыновей, делегат VII Всебелорусского народного собрания Людмила Мороз.

Демографическая безопасность невозможна без здоровой нации, а это значит, что поддержка здравоохранения тоже будет продолжена - модернизация больниц, качество и доступность медицины.

Семья с детьми на улице

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"В рамках данной программы будет выполняться три ключевых проекта. Первый проект - содействие материальному благополучию семей. Мы опять сконцентрируемся над развитием финансово-экономических инструментов для поддержки семей при рождении и воспитании детей. Второе ключевое направление - время цементных семейных ценностей. В данном проекте будут сконцентрированы все мероприятия, направленные на формирование соответствующего информационного поля".

Предусмотрено внедрение прогрессивной модели семейного капитала, а садиков и ясельных групп с учетом родительского запроса станет больше, как и уличных пространств отдыха с семьей. Развитие получит практика ЭКО с бесплатными попытками.

Приоритет номер два - человеческий потенциал. Значимость его для государства, которое не имеет огромных природных ресурсов, очевидна. Благодаря соцполитике Беларусь сохраняет позицию в топе стран с высоким уровнем человеческого развития, занимая 65 место среди 193 строчек, и этот приоритет неразрывен с качественным образованием и воспитанием гармоничной, патриотичной личности. В Программе в том числе прописана и популяризация профобразования, рабочих профессий, ставка на инженерные кадры под конкретный запрос промышленности, а еще внедрение цифровых технологий в образование (цифровые адаптивные сервисы, виртуальные лаборатории, персональный цифровой профиль студентов и многое другое).

Человек стоит за станком

Третий приоритет - качественная и удобная среда для жизни в любой точке страны. За пять лет сделано немало, чтобы белорусам жилось комфортно - росли и обустраивались новые жилые микрорайоны, развивалась инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники, магазины шаговой доступности. В рейтинге по индексу качества жизни по итогам последнего пятилетия белорусское государство стоит на 22-м месте среди 170 государств.

Среди задач есть и получение более доступного жилья для молодых семей, особенно с детьми, за счет программ жилищных строительных сбережений, ипотечного кредитования, арендного жилья с перспективой выкупа для отдельных категорий. А еще это и хорошие дороги (в плане стоит отремонтировать и построить новых не менее 25 тыс. км), на 100 % закрыть вопрос с дорогами и качеством их от райцентров к агрогородкам.

строительство дорог в Беларуси

По словам заместителя начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергея Леончика, уже предусмотрено много мостовых сооружений. На части из них будет выполнен капитальный ремонт, а также реконструкция. Основными мостовыми сооружениями протяженностью от 300 до 500 м, к которым скоро приступят, будут в Ветке на дороге М10, а также в Вилейском районе.

Хорошим дорогам нужно не менее хорошее транспортное сообщение. Программой предусматривается, в частности, строительство скоростной железной дороги из Минска к городам-спутникам, удобные и доступные маршрутки, цифровизация, развитие интеллектуальных транспортных систем и цифрового управления потоками.

Четвертый приоритет - рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация. Экспортный потенциал за пять лет удалось нарастить до 50 млрд долларов. Рост конкурентоспособности промышленности подтверждает 56-я позиция среди 153 стран в мировом топе.

Создан самый большой самосвал в мире, налажено производство легковушек (за четыре года выпуск увеличился в 4,5 раза). Электротранспорт шагнул на новую высоту, удалось заложить фундамент энергосуверенитета - для этого построена БелАЭС, которая открыла новые горизонты и перед учеными. Внедрение новейших технологий в производство - на это ставка в новой Программе.

Предстоит реализация не менее одного-двух новых крупных инвестпроектов в каждой отрасли экономики, основными направлениями будут микроэлектроника, оптика, машины, станкостроения, нефтехимия, стройматериалы, еще повышение наукоемкости экономики и ускорение инновационного развития. В Беларуси поставили задачу сформировать в ближайшие пять лет новые высокотехнологичные отрасли в промышленности.

Пятый приоритет - сильные регионы, которые, пожалуй, являются фундаментом, поэтому стоит цель создать равные возможности занятости и качества жизни, что повлечет за собой появление новых рабочих мест, внедрение в малых населенных пунктах городских стандартов, инфраструктуры и развитие восьми городов-спутников.

Факт В Брестской области городом-спутником является Жабинка, в Гродненской - Скидель, в Минской - Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь, Руденск.

Потенциал регионов раскрывается и через другие программы. К примеру, в Брестской и Гомельской областях - "Припятское Полесье", в рамках которой задумана реализация инвестпроектов по глубокой переработке местного сырья. Это и так называемый Минский промышленный пояс с задачами формирования индустриальных площадок, и программа социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевщины, а также Витебского Поозерья и Принеманского края. О красивых проектах по развитию услышим в ближайшие пять лет.

"Много предприятий, которые создают по 10-15 рабочих мест, а для небольших населенных пунктов это очень важно. Эти векторы развития сегодня для нас находятся в приоритете. Как говорит глава государства, будет экономика - будет все", - обратил внимание делегат VII Всебелорусского народного собрания Дмитрий Мудрогелов.

АПК по-прежнему остается кормильцем, поэтому цель на пятилетку - рост выручки в 1,6 раза, куда войдет развитие сырьевых баз, точное земледелие, жесткие технологии, техническое переоснащение, внедрение цифровых технологий в животноводство.

АПК в Беларуси

Шестой приоритет - держать порох сухим, что в принципе является запросом времени. Белорусское государство продолжит укреплять свою обороноспособность, чтобы обеспечить защиту от внешних и внутренних угроз. Ставка сделана не только на подготовку военных и оснащение современной техникой и вооружением, но и на военпром, собственные разработки. Предусмотрено создание инновационных центров и лабораторий по разработке новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.

Алексей Примаков, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Мы никогда не заявляли о себе как нападающая сторона, мы всегда хотим решить любой вопрос, конфликт, недопонимание добрым способом. Когда утверждалась Военная доктрина, Концепция национальной безопасности, такая позиция четко обозначилась. Нужно передать, приумножить и сохранить понимание ценностей молодым людям".

танк на учениях

И, наконец, туристический потенциал стал седьмым приоритетом развития страны. Эта сфера может приносить больше прибыли. Рост экспорта туруслуг заложен в два раза к уровню 2025 года. Чтобы достичь этого, Беларусь будет развивать инфраструктуру, строить отели, обновлять санатории, лагеря, другие популярные места отдыха. Ожидается и качественное преобразование агроэкотуризма для развития села, сохранения культуры и традиций.

Надо отметить, что Республика Беларусь богата туристическими комплексами, объектами дворцово-парковых ансамблей. Гостю республики невозможно не побывать в Несвиже, в Мирском замке, в Дворцово-парковом ансамбле в Гомеле. "В Беларуси очень много музеев предложений с экскурсиями по чистым и ухоженным городам, которые потрясают своей архитектурой. Когда к нам приезжают туристы, то завязываются отношения в дружбе, общении, экономике, культуре", - заметила делегат VII Всебелорусского народного собрания Людмила Шимбалева.

зубры

Речь также шла о продвижении национального туристического бренда, повышении транспортной доступности к любимым у туристов объектам. Республика Беларусь сохранила аутентичность и вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран, заняв 48 место из 202.

Александр Лукашенко:

"Время выбрало нас. И это время конкретных дел. Может быть, я не всех убедил в том, что нам надо обязательно сделать. Мы, наше поколение, не можем переложить нерешенные проблемы и вопросы на плечи детей. Не имеем на это права. Я убежден, нам не все равно, что будет после нас, что будет с ними, которые идут за нами, с нашими детьми. И вам тоже не все равно. Время, вызовы очень жесткие, поэтому давайте сделаем все, что мы должны сделать. А они придут после нас, и если захотят воспользоваться нашим опытом, то им воспользуются. Нет - будут строить страну для себя".

Таким образом, фактически Всебелорусским народным собранием принята дорожная карта развития Беларуси на ближайшие годы.