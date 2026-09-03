Андрей Иванец: В Беларуси 126 школ подверглись реконструкции и капитальному ремонту

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Подготовка учреждений образования к учебному году и модернизация школ в Беларуси остаются в центре внимания государства. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец в программе "Разговор у Президента".

Как отметил он, белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал завершить все ремонтные работы в установленные сроки. "Что касается готовности школ, Президент потребовал закончить все ремонтные работы. Сейчас реализуется трехлетний план модернизации наших школ по всей стране. И данный вопрос должен быть закрыт в установленные сроки, то есть до конца этого календарного года. Во всех запланированных объектах, а это более 300 школ по всей стране, должны быть закончены капитальные ремонты", - отметил Андрей Иванец.

Министр подчеркнул, что состояние школ должно быть максимально комфортным и безопасным для детей. "Также ежегодная подготовка школ и их состояние должны быть близким к идеальному, потому что каждый родитель, отправляя в школу своего ребенка, хочет, чтобы он находился в комфортных, безопасных условиях, чтобы он спокойно получал знания, воспитывался и становился личностью. Поэтому это те вопросы, которые неизменно находятся в фокусе внимания нашего Президента", - сказал он.

Андрей Иванец:

"В этом году была проведена большая работа, 126 школ было подвержено реконструкции, капитальному ремонту. Также практически во всех учреждениях общего среднего образования проводились текущие ремонтные работы при подготовке к началу учебного года. Это большая работа, большая ответственность, большая финансовая нагрузка на государство. Но это очень важно, потому что, вкладывая сегодня в школу, мы вкладываемся в наше будущее".

Кроме ремонта, в стране открываются и новые школы. "К 1 сентября были открыты две новых школы: в агрогородке Прилуки и в городе Смолевичи. Также два новых здания существующих школ в городе Могилеве и в Смолевичах открыли свои двери. До конца этого календарного года будет готова еще одна школа в городе Бресте", - обозначил Андрей Иванец.

"Мы прекрасно понимаем, что строительство новых учреждений образования должно проходить в тех местах, где строится новое жилье, где в шаговой доступности нет уже действующих учреждений образования. А те объекты, которые уже функционируют, должны использоваться максимально эффективно", - заключил Андрей Иванец.