Иванец рассказал, почему эта вступительная кампания стала одной из самых успешных за последние годы

Вступительная кампания 2026 года стала одной из самых успешных за последние годы. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец в программе "Разговор у Президента".

По его словам, особенно заметно вырос набор в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования. "Эта вступительная кампания прошла достаточно спокойно в части востребованности и вузов, и наших колледжей. В колледже мы существенно увеличили наборы: в профтехобразование набрали молодых ребят больше на 1 тыс., на уровне среднего специального образования увеличили набор более чем на 0,5 тыс. человек", - отметил Андрей Иванец.

Министр обратил внимание на новую тенденцию среди выпускников 11-х классов. "Мы видим востребованность наших колледжей не только среди выпускников 9-х, но и 11-х классов. Это очень интересная тенденция. Почему? Потому что в предыдущие вступительные кампании 11-классники с меньшей охотой шли в колледжи, они чаще выбирали траекторию поступления в университеты. В этом году 11-классники, которые приходили в колледжи, имели очень высокие проходные баллы - 7-8 и более высокие баллы в аттестате об окончании школы это. И это говорит о востребованности среднего специального образования", - пояснил он.

Отдельно Андрей Иванец остановился на наборе в вузы по определенным направлениям. "Для нас очень важно было то, что те направления, которые наиболее востребованы экономикой - это подготовка инженерных кадров, педагогов, специалистов для агропромышленного комплекса - были очень востребованы. И, несмотря на то, что мы в этом году совместно с Министерством сельского хозяйства увеличили набор на специальность агропромышленного комплекса на 350 человек, наборы впервые за последние годы выполнены на 100 %. Это очень хороший сигнал, потому что та установка, которую дает нам Президент, развивать регионы, развивать село, развивать сельское хозяйство, неразрывно связана с кадровым обеспечением данного направления", - заключил министр образования.

Таким образом, по оценке Андрея Иванца, текущая вступительная кампания подтвердила интерес молодых людей к рабочим и инженерным специальностям, а также показала рост востребованности колледжей даже среди выпускников 11-х классов.