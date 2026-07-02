Атака ВСУ на автобус с белорусами в Брянской области - что известно на данный момент

Съемочная группа "Первого информационного" продолжает работу в Гомельской области, а конкретно в Добруше. На специальной стоянке сейчас находится автобус, который 2 июля был атакован беспилотником в Брянской области.

Повреждены передняя дверь и боковые стекла. Известно, что пострадали 2 водителя и пассажир. Для оказания медицинской помощи их отправили в Гомельскую областную больницу.

Андрей Табаньков, главврач Гомельской областной клинической больницы:

"В приемное отделение Гомельской областной клинической больницы были доставлены трое пострадавших. Всем пациентам оказан весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Диагностированы травмы различной локализации, все они не относятся к тяжелым. Состояние пациентов удовлетворительное. Пациентам оказана вся необходимая помощь, перевязки, даны рекомендации, они отпущены домой".

Сейчас с остальными пассажирами автобуса работают правоохранители.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Белорусы, воздержитесь от поездок сегодня на территорию Российской Федерации, особенно в эти приграничные, скажем так, области, где проходит специальная военная операция. Там каждый день падают беспилотники, каждый день происходят вот такие нехорошие случаи с гражданами Российской Федерации, с теми, кто находится на территории Курской, Брянской и других областей. Сколько у нас сегодня замечательных мест для отдыха на территории нашей страны. У нас же просто много озер, рек, лесов, красивых мест, где можно взять палатку, поставить на берегу озера и отдохнуть с семьей цивилизованно, культурно, понаслаждаться природой".

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"С учетом того, что происходит вокруг наших границ, ценность нашей независимости, ценность правопорядка и безопасности в нашей стране возрастает в разы. Самое главное, что это все видят и оценивают не только жители Республики Беларусь, но и люди, которые приезжают к нам в Беларусь. Я хочу сказать, что сегодня ситуация вокруг границ Республики Беларусь непростая. Но в Республике Беларусь оперативная обстановка и в целом безопасность находятся полностью под контролем. Мы обеспечиваем безопасность 3 Июля. На День Независимости Республики Беларусь все подразделения Министерства внутренних дел будут нести службу по усиленному варианту, обеспечивая безопасность граждан. Я хочу сказать всем, что мы сделаем все для того, чтобы в нашей стране был мир и порядок".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Брянской области.

Эта уже вторая за последние 2 недели атака беспилотником на автобус с белорусскими гражданами. 17 июня дрон ВСУ атаковал в Брянской области автобус, который ехал из Беларуси в Геленджик. В нем находились 44 человека, из них 28 - дети из футбольной команды.

Тогда в результате удара погибла беременная женщина.