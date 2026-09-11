Автопробег "Символ единства" финишировал в Верхнедвинске

5 дней, 640 км и 5 знаковых мест - от Микашевичей до Верхнедвинска. Историко-патриотический автопробег "Символ единства" достиг своей финальной точки. Автоколонна прибыла в Верхнедвинск.

Центральным событием финального дня стало открытие информационной таблички на месте захоронения 12 воинов-пограничников 12-й погранзаставы, которая дислоцировалась в Дриссе. Согласно архивным данным, они погибли при переправе через Западную Двину в сентябре 1939 года. Троих из них так и не нашли, а оставшихся 9 с почестями похоронили в городском сквере.

Долгие годы имена павших оставались неизвестными. Жестокие бои Великой Отечественной войны уничтожили обелиск и довоенные архивы. Лишь благодаря кропотливой работе краеведов удалось восстановить имена героев.

Анна Васютенок

Анна Васютенок, инженер по лесопользованию Дисненского лесхоза:

"Конечно, сегодняшний день очень важен, особенно для молодежи. Мы должны помнить, мы должны знать, как было тяжело, какие труды были сделаны ради того, чтобы сегодня мы могли почтить их память под чистым мирным небом".

Сегодня на месте захоронения установлена мемориальная доска, на которой увековечены имена командиров отделения, заместителя политрука и красноармейцев. Все они были уроженцами России и Украины, но отдали жизнь за единство белорусского народа.

Ирина Синькевич

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси":

"С 2021 года "Патриоты Беларуси" реализуют проект "Сохраним историю". Мы безумно им гордимся. Первоначально планировалось оцифровывать памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. Но у нас очень богатая история, и мы на этом не остановились. Каждый день наша команда ведет кропотливую работу по оцифровке мест во всех уголках нашей страны. И вот сегодня, как раз очень символично, перед праздником 17 сентября, мы оцифровываем именно захоронение, где похоронены пограничники, которые отстаивали нашу свободу и единение".

В рамках финального дня традиционно состоится открытая кафедра - дискуссионная площадка, где эксперты и участники обсудят историческое значение воссоединения 1939 года.

Автопробег "Символ единства - 2026", посвященный 87-й годовщине воссоединения Западной Беларуси с БССР и Дню народного единства, охватил пять областей и стал одним из самых масштабных патриотических событий года. Впереди - 17 сентября, этот день участники пробега встретят уже в своих регионах, неся с собой память о пройденном пути и о том, что единство, обретенное 87 лет назад, живо и нерушимо.