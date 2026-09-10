Клишевич: Личная семейная история - самый эффективный способ борьбы с фальсификацией истории

Продолжает свой путь республиканский автопробег "Символ единства". Четвертой точкой маршрута стал город Глубокое.

Для этого района события 17 сентября 1939 года имеют особое значение. До момента освобождения Красной армией Западной Беларуси местное население почти два десятилетия жило в условиях насильственной полонизации. Об этом в том числе 10 сентября говорили на диалоговой площадке.

Play 500 км пути и 4-я точка маршрута: автопробег "Символ единства" прибыл в Глубокое После города Глубокое автоколонну патриотов ждут в Верхнедвинске

"Мой прадедушка не только участник советско-финской войны, где он, к сожалению, и пропал без вести, но он еще и участвовал в освободительном походе Красной армии. Это, наверное, в том числе и меня толкало на то, чтобы я больше погрузился в эти события, в этот исторический период. Сегодня я с большим удовольствием делюсь интересными фактами с нашими людьми, с нашей молодежью, - рассказал Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Эта личная семейная история - самый эффективный способ борьбы с фальсификацией истории".

Впереди финиш в Верхнедвинске. За 5 дней участники преодолеют 640 км вдоль рубежа, который когда-то разделял, а сегодня объединяет нашу белорусскую землю.