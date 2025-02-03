Айтишник вернулся в Беларусь по комиссии и рассказал, почему

Сегодня белорусы, некогда покинувшие родину, продолжают возвращаться домой. В силу разных причин кому-то это приходится делать через Комиссию по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Что интересно, работой комиссии воспользовались не только так называемые змагары, но и граждане Беларуси, которых запугивали те же беглые и их ресурсы, а также европейская пропаганда.

Среди таких людей есть айтишники, которым из-за требований работодателя пришлось уехать из страны. Но спустя время очень захотелось вернуться. Герой следующего сюжета проверил в себя через комиссию и со спокойной душой вернулся домой. Потому что жить, например, в Испании - это не отдыхать на ее курортах. Подробности от первого лица.

В 1922 году Денису Маркину предложили повышение, хорошую зарплату и переехать в Барселону с семьей и с полной поддержкой. Он согласился, потому что решил, что нельзя отказываться, если такой шанс выпадает. "Барселона, море. Все выглядело здорово, - вспоминает он. - Большая помощь компании в переезде. Мы согласились и в октябре переехали с семьей, сына сразу там определили в школу. Тогда казалось, что это все хорошо, но сейчас приехали, все равно сверстники его ушли вперед в обучении. Там он учился в пятом классе, сюда мы вернулись, это четвертый класс, чуть-чуть отстал".

В Испании не было до конца расслабленности, рассказал молодой человек. С одной стороны, по его словам, работа и стабильность, но ощущение, что что-то не то. "Здесь такое ощущение, что если даже работы не будет, все равно ничего не случится, потому что можно на даче пересидеть и кто-нибудь из знакомых найдется, кто покормит тебя, и из-за этого ощущение защищенности, а там такого нет, там все жестко. Если там у тебя какая-то проблема с работой, то сразу закрываются всякие ВНЖ, документы, и ты становишься им не интересен. Не в плане, как человек интересен, а в плане, кто налоги платит", - поделился опасениями Денис Маркин.

"Они все говорят, что в Беларуси цены растут, но там тоже растут", - отметил он.

"Через месяц не впечатляешься, что там архитектура красивая, море, то есть на это не обращаешь внимания, - поделился ощущениями он. - Там очень большой поток людей, много бомжей на улице, и не просто нищих, а очень страшных. Наверное, приезжают со всего мира, такие прям изуродованные. Там очень большая проблема с воровством. В нашей компании буквально у каждого был случай, что кого-то на улице ограбили".

Для людей, которые не привыкли к ЛГБТ, будет шок, считает айтишник, потому что там тьма этого всего. "Плюс еще сам город по сравнению с Беларусью грязный", - добавил он.

Говоря про зарплату, он сказал, что по цифрам казалось, что там больше, потому что они считают годовую. "Но потом ты начинаешь считать налоги, и уже получается примерно такая же зарплата, как мне здесь платили. А потом, когда все вычеты делаешь в конце месяца, то понимаешь, что здесь, даже если получать на 30 % меньше зарплату, то все равно ты богаче, - подсчитал он. - По сути, ты туда приезжаешь и потом не понимаешь, что ты там делаешь, потому что море, уже не так радует. И ты понимаешь, что, в принципе, в Минске можно жить".

Денис Маркин:

"Бывают проблемы с электричеством. Мне пришел счет за прошлый год, плюс 300 евро, потому что они неправильно посчитали, и теперь я им должен 300 евро за 2023 год. Там такие сюрпризы есть".

"Тут (в Беларуси - прим. ред.) нет таких минусов, которые там (в Испании - прим. ред.) есть, это правда", - поделился мнением Денис.