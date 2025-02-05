Актуальное интервью | Денис Маркин 05.02.2025

Вернулся в Беларусь из Испании |В чем разница между Западом и Востоком? "Европейские СМИ плодят фейки о Беларуси!" Об этом рассказал IT-специалист, который вернулся из Испании в Беларусь Денис Маркин. - Как Денису жилось и работалось в Испании? - Есть ли разница между туризмом и постоянным проживанием? - В Беларуси нет такой бюрократии, как в Испании?