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Беларусь глазами британца - правда ли, что у нас так чисто, что можно есть прямо на тротуаре
Уилл Эггертон - 25-летний британский тревел-блогер из английского Бристоля. По приезде в Беларусь снимает различные видео развлекательного характера о жизни, культуре, национальных достояниях нашей Республики.
Что удалось узнать о Беларуси, что впечатлило в нашей стране иностранного гостя и как он оценивает политическую обстановку, подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Уилл Эггертон, блогер (Великобритания):
"Здесь очень дружелюбный народ, все такие гостеприимные. Я ни в одной другой стране не встречал такого гостеприимного народа, как тут. Это не самая главная причина, по которой я хочу именно здесь остаться, но она тоже играет большую роль".
Беларусь понравилась блогеру из Великобритании еще и своей архитектурой. "Мне нравится, что архитектура различается в разных городах. Например, в Гродно более европейский стиль", - рассказал парень. Также Уилл считает, что улицы в Беларуси настолько чистые, что можно устроить перекус прямо на тротуаре.
Уилл Эггертон окончил Бирмингемский университет, где изучал международные отношения и иностранные языки. Теперь он работает в крупной компании и путешествует по миру. У парня узнали и мнение о политической обстановке в Беларуси: "Мне комфортно у вас, спасибо за то, что приняли. Я приехал сюда по безвизу и считаю, что это правильный шаг Беларуси".
О жизни британского блогера в Беларуси, смотрите в новом выпуске "Актуального интервью".
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