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Беларусь глазами британца Уилла Эггертона | О любви к сгущенке и переезде в Минск

17.09.2024

Уилл Эггертон - 25-летний британский тревел-блогер из английского Бристоля. По приезде в Беларусь снимает различные видео развлекательного характера о жизни, культуре, национальных достояниях нашей Республики.

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Беларусь глазами британца Уилла Эггертона | О любви к сгущенке и переезде в Минск