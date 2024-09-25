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Беларусь и ДНР думают о сильном, процветающем обществе, построенном на справедливости - Пушилин

Беларусь и ДНР думают о сильном, процветающем обществе, построенном на справедливости - Пушилин

Республику Беларусь и Донецкую Народную Республику связывает общая история. Победа в Великой Отечественной войне - это наше общее достижение. Такое мнение в программе "Актуальное интервью" высказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, раньше был ряд общих достижений советской эпохи, сейчас связывают цели и задачи, которые республики формулируют примерно одинаково. "Может быть, с некоторыми какими-то моментами или элементами, но мы - Донецкая Народная Республика как субъект Российской Федерации и Республика Беларусь - думаем о сильном и процветающем обществе. И построено это общество должно быть на справедливости, на трепетном отношении и сохранении своей истории и на принципах, которые не стыдно будет показать и передать следующему поколению", - подчеркнул Денис Пушилин.

ДНРАктуальное интервью

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