Беларусь и ДНР думают о сильном, процветающем обществе, построенном на справедливости - Пушилин

По его словам, раньше был ряд общих достижений советской эпохи, сейчас связывают цели и задачи, которые республики формулируют примерно одинаково. "Может быть, с некоторыми какими-то моментами или элементами, но мы - Донецкая Народная Республика как субъект Российской Федерации и Республика Беларусь - думаем о сильном и процветающем обществе. И построено это общество должно быть на справедливости, на трепетном отношении и сохранении своей истории и на принципах, которые не стыдно будет показать и передать следующему поколению", - подчеркнул Денис Пушилин.