Актуальное интервью | Денис Пушилин 25.09.2024

У Беларуси и Донецкой Народной Республики не только общая история, но и единое видение дальнейшего развития. Оно в сильном и благополучном обществе, в основе которого остается справедливость, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. • Производственная кооперация Беларуси и ДНР • Региональная безопасность • Отдых детей из ДНР в Беларуси