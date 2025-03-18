Белоруска рассказала, как муж с угрозами заставил ее и детей выехать за границу и остаться ни с чем

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"Всю информацию муж получал из интернета. Оттуда он узнавал, что люди выходили на акции протеста, видел различные призывы выходить в разных городах", - такой историей поделилась 37-летняя Юлия из Шклова.

Также женщина рассказала, как муж шантажировал ее детьми, чтобы выехать за границу, угрожал следствием, и почему родные дочки стали бояться собственного отца. Подробности смотрите в фильме "Чужое небо".

Муж Юлии Станислав достаточно строгий по характеру, свое мнение ценит выше всех, редко прислушивался к старшим. У него случился конфликт с отцом женщины, в итоге она перестала общаться с родным человеком на 6 лет. Тогда же родители попросили молодую семью съехать с квартиры, начался поиск съемного жилья, а позже и вовсе пришлось уехать в деревню, так как возможности снимать квартиру не было.

"Я получала детское пособие, муж нигде не работал. Мы прожили в деревне меньше года. Как раз 9 августа 2020 года в стране прошли выборы. Прошло несколько дней, и муж понял, что выиграл Александр Григорьевич Лукашенко. Супруг всю информацию смотрел в интернете, где были видео о том, что люди выходили на улицу в ночь с 9 на 10 августа. Тогда он сделал свои выводы. Он говорил: "Как так? Раз люди не согласны, значит, это все неправильно". Он не был согласен с тем, как прошли выборы. В интернете он смотрел, что какие-то люди выходили на акции, что были разные призывы выходить на акции в разных городах. Тогда я была в декретном отпуске, оставалась дома с детьми. А муж, под предлогом того, что едет на собеседование, трудоустраиваться, уезжал в Минск на акции протеста. Тогда я об этом не догадывалась, узнала уже позже", - рассказала Юлия.

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После Станислав заявил, что друг предложил ему работу в Англии, поэтому надо срочно готовить документы и выезжать из страны. Женщина предложила, чтобы супруг сначала выехал один, обустроился там, нашел жилье, начал зарабатывать первые деньги. Ведь семье с двумя детьми нужна стабильность. "С его стороны начались манипуляции. Он предлагал разделить детей, забрать одного и уехать с ним, а второй остался бы со мной. Я на это, конечно, никак не могла согласиться и уехала с ним", - призналась героиня.

1 апреля семья выехала с территории Беларуси через польскую границу. Страхов у Юлии было много. В голове возникали вопросы: "Как устраивать детей в садик и школу?", "Как им будет оказываться медицинская помощь, если она понадобится?"

"В Беларуси я работала, мы стояли в очереди на квартиру, ждали, у меня родители, бабушка уже в возрасте. Я никак не хотела оставлять их. Если бы муж уехал один, не трогал детей, я бы никогда в жизни никуда не поехала. Меня здесь все устраивало, у меня все было хорошо. К сожалению, я поддалась на его манипуляцию, о чем потом пожалела", - поделилась героиня.

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Юлия часто слышала от супруга упреки в том, что она будет виновата, если его задержат, мол, она разрушит семью, дети будут расти без отца. Также мужчина часто запугивал тем, что Юлия попадет под следствие и у нее будут проблемы. "Он сказал, не говорить матери о том, что мы выезжаем. В итоге родителей мы поставили в известность буквально за два дня до отъезда, сказали, что у Стаса там работа. Мне мама потом четыре месяца не писала. Она обиделась, конечно. Я виновата перед мамой, что не сказала", - сожалела Юлия.

Героиня призналась, что за границей первый раз почувствовала себя одинокой, когда супруг выпил алкоголь в Польше. "Я поняла, что здесь я одна, здесь нет вообще ни одного близкого человека и того, к кому я просто могу обратиться на русском языке, объяснить ситуацию, просто попросить о помощи. И тогда у меня возникло первое состояние паники от того, что, по сути, я попала в ловушку и в случае чего не смогу попросить ни помощи, ни поддержки, и как это может закончиться, тоже было непонятно. У меня реально началась паника", - вспоминала Юлия.

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Семья проделала большой путь. Они доехали до Германии и обратились в пункт приема беженцев, их определили в небольшой город Эрланген, где выделили социальное жилье, а точнее небольшое помещение квартирного типа.

"Потом нам надо было зарегистрироваться в этом городе, сходить в местную мэрию, стать на учет, что мы приехали, что мы беженцы, получить документы, получить карточку начисления для пособия. Муж оформил на всю нашу семью одну карточку на свое имя. На нее нам зачисляли ежемесячное пособие. Когда мы зарегистрировались, нам объяснили, что мы не имеем права покидать территорию Германии и каждые три месяца у нас должно быть продление документов. То есть мы должны быть всегда на связи", - рассказала Юлия.

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Позже в отношениях супругов начались сложности, Юлия начала подозревать, что у Станислава появились отношения на стороне, так как он начал заниматься собой - ходил в зал, часто отлучался куда-то, а с женой общался грубо, мог даже понять руку. "На детей он ругался, срывал со стен их рисунки, мог сказать: "Вы меня папой не называйте, я не ваш папа". Был момент, когда будучи пьяным, он схватил меня за лицо с такой силой, что у меня треснули три зуба. Я боялась его. Бывало, что он и за нож мог схватиться. Но не думаю, что он правда мог что-то сделать, он хотел просто запугать", - поделилась Юлия.

Однажды супруг спровоцировал задымление. Он включил духовку и, когда она нагрелась, налил туда подсолнечное масло, все начало дымиться. Когда Юлия собрала детей и хотела выйти из квартиры, Станислав забаррикадировал двери холодильником. Когда дыма стало настолько много, что дети начали задыхаться, Юлия от безысходности начала кричать и звать на помощь. Позже приехала полиция, пожарная служба, сотрудники выломали двери, мужчину задержали, но потом быстро отпустили.

"Дети стали бояться папу. Я старалась им объяснить его поведение, говорила, что ему тяжело, что нужно время, чтобы прийти в себя. Я делала все, чтобы не пересекаться с супругом. Он сам часто уходил куда-то, но когда он был дома, мы с девочками сидели в задней комнате и занимались своими делами. К сожалению, у детей в памяти остался тот момент, когда их папа хотел устроить пожар, они до сих пор со страхом вспоминают это", - призналась героиня.

Юлия подчеркнула, что точно понимала, что уедет обратно домой. Когда стал истекать срок действия паспорта, героиня обратилась к сотруднице приюта для женщин. Там ей сказали, что есть возможность выехать через Литву, так как виза была литовская: "В общем, мы так с ней договорились, что нас просто вывезут в Литву. Полиция за нами приехала, я собрала детей, чемоданы. Муж там тоже находился, его увели в наручниках, чтобы он не препятствовал нашему отъезду".

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"Когда мы оказались на территории Беларуси, после прохождения пограничного контроля, уже было облегчение, что в любом случае я уже дома. Если будут какие-то вопросы, здесь мои близкие, родные, все можно уже решить. Самое главное, Стас остался там, дети могли чувствовать себя в безопасности. Мы пройдем этот путь. Дочки, конечно, скучают, спрашивают о нем, но уже не хотят быть с ним", - поделилась Юлия.

Женщина рассказала, что сразу поехала в родительский дом к матери. Она была рада видеть дочь и внучек. В тот день слезы радости. Также Юлия созвонилась с отцом и договорилась о встрече, ведь о многом нужно было поговорить, они не общались 6 лет.