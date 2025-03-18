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Чужое небо
18.03.2025
"Чужое небо": фильм-откровение о выживании белорусов за границей. Что скрывается за мечтой о "райской" Европе? В новом документальном фильме Алексея Мартинёнка - неприкрытая правда о судьбах белорусов в Польше и Прибалтике. 2020 год. Тысячи белорусов покинули родину в поисках нового дома, но чужие страны не приняли их с распростёртыми объятиями. Лишь немногим удалось обрести опору и доступ к возможностям за границей, тогда как большинство оказалось на обочине жизни. История о мечтах, иллюзиях и суровой реальности - в нашем фильме.
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Беларусь выбирает себя04.12.2024
Контрразведка Беларуси против спецслужб Польши03.12.2024
Мутные схемы "Нового зрения"27.11.2024
Зеленый коридор20.11.2024
Центральный регион: хлебный край16.11.2024
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Спортивный доктор10.10.2024
Ола, или по ком звонит колокол01.10.2024
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Капитал на студентах03.09.2024
Стражи столицы18.08.2024
Совет Безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде05.08.2024
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НЕлюди23.07.2024
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Чужое небо
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