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Чужое небо

18.03.2025

"Чужое небо": фильм-откровение о выживании белорусов за границей. Что скрывается за мечтой о "райской" Европе? В новом документальном фильме Алексея Мартинёнка - неприкрытая правда о судьбах белорусов в Польше и Прибалтике. 2020 год. Тысячи белорусов покинули родину в поисках нового дома, но чужие страны не приняли их с распростёртыми объятиями. Лишь немногим удалось обрести опору и доступ к возможностям за границей, тогда как большинство оказалось на обочине жизни. История о мечтах, иллюзиях и суровой реальности - в нашем фильме.

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Чужое небо