БГМУ принял будущих врачей в свои ряды

1 сентября торжественное начало нового учебного года проходит в Белорусском государственном медицинском университете. Более 1 тыс. первокурсников выбрали свое направление и определили главную цель в жизни - стать врачом.

1 сентября в одном из ведущих медицинских университетов страны в торжественной обстановке начинается новый учебный год для более чем 5,5 тыс. студентов. Для 1 382 первокурсников это первый день в стенах альма-матер, и они с уверенностью делают первый шаг к своей цели - стать врачами.

Среди поступивших 601 человек зачислен на бюджет, 781 - по целевому направлению. В этом году платное дневное обучение в медицинском вузе отменено.

Отметим, общая география студентов БГМУ- 60 стран. И поступить иностранным студентам еще можно, т.к. приемная кампания для них продолжится до ноября месяца. Уже изъявили желание получить медицинское образование в Минске представители 30 стран, в том числе из России, Туркменистана, Ирана и Израиля.

1 сентября с напутственными словами перед ребятами выступили министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев и Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

"Ребята, которые осуществили свою мечту и поступили в медицинский университет, смогут добиться всего того, о чем мечтали. Конечно, для этого необходимо прикладывать собственные усилия. Учеба в медицинском университете напряженная и ответственная", - подчеркнул Ходжаев.

По его словам, для подготовки будущих специалистов в БГМУ созданы необходимые условия: современная материально-техническая база, сильный профессорско-преподавательский состав, широкие возможности для практического обучения.

После завершения торжественной части для студентов организован единый урок "Знания сегодня - сила и процветание Беларуси завтра!", в рамках которого с молодежью поговорят о значении образования для развития страны и об ответственности будущих врачей перед обществом.