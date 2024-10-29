"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров

"Если очень нужно разрядиться, топор - это прямо такая вещь, чтобы выпустить весь пар, перегрузиться и опять идти дальше. Это вообще здорово, очень здорово", - заявила телеведущая "Первого информационного" Юлия Перцова.

Утро тренировочного дня, которое состоялось за 5 дней до старта чемпионата по колке дров, было морозным, но кровь в жилах разгулялась быстро, достаточно было несколько раз взмахнуть топором. Особенно приятно было наблюдать, что все участники подходили к делу совершенно осознанно и с пониманием, как правильно колоть дрова либо браться за пилу.

Еще важная деталь. Команда Белтелерадиокомпании с привычным профессионализмом работы на информационном фронте подходила и к тренировке. Напомним, что дисциплин ожидалось несколько и в каждой хотелось себя проявить. Девушки проявляли себя уже на тренировке.

Главное - не отлынивать от тренировок, приезжать на репетиции, брать в руки топор, пилу и пробовать, считает телеведущая Алеся Боярских. "Оказывается, даже хрупкие девочки способны на многое", - отметила она.

Смотрите специальный репортаж "III Чемпионат по колке дров среди СМИ" ЗДЕСЬ

Корреспонденту Андрею Александрову приятен сам состязательный момент. "На самом деле неважно, кто победит. Важно, что мы сплотимся в этой такой хорошей локации, здоровой локации, - подчеркнул он. - Кайфануть, порубить дрова, выпить чайку горячего и, собственно, обнявшись, разъехаться и дальше работать".

Спустя 5 дней на III чемпионате по колке дров среди работников СМИ все встретились вновь. Участников более 200, команд более 30. И перед самой первой дисциплиной на чемпионат эффектно прибыл Александр Лукашенко.

Мастер-класс от Президента Беларуси здесь ждали многие, ведь белорусский лидер, как известно, на досуге заготавливает дрова.

"Выбрали топор, смотрим на колодку. Запоминайте, особенно девчонки, чтобы замуж не выходили абы за кого", - посоветовал Президент.

Белорусский лидер рассказал девушкам, что раньше мамы обычно отдавали замуж. И наблюдали, когда косили мужики и рубили дрова. Мать тогда дочку подзывала и говорила: "За этого пойдешь".

"Надо всегда рубить не спеша, выдыхая, вдыхая, смотреть на колодку. Вот трещина, по этой трещине надо рубить. Потому что природа выбрала, где слабее волокна держатся. С какой стороны будем рубить, тут безразлично.

Мы пополам разрубили. Смотрите, рубим не посередине, а с самого края в ближнюю точку к себе, тогда она развалится", - продолжил инструктировать глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что редко хвалит топоры, но этот топор белорусского производства более удачный, хотя есть над чем работать.

Перед участниками чемпионата свои навыки показали все, кто рядом с Президентом. Это и лесник, и доктор, и тренер, и спортивный функционер, и сотрудник Администрации, и пресс-секретарь, и известные белорусские ведущие. Для некоторых в какой-то степени образовательный момент стал совершенно дебютным и уникальным.