III чемпионат по колке дров среди СМИ | Яркие зрительские эмоции | Техника колки дров 08.11.2024

III чемпионат по колке дров для сотрудников СМИ накануне стал большим путешествием, где болельщики и команды показали себя как единое целое. И неважно, кто добился победы. Объединяющий дух чемпионата, который поддержал на его старте и Президент Беларуси, стал уже неотъемлемой частью медийного сообщества нашей страны, и наверняка вскоре выйдет за рамки непосредственно медиа-команд. В специальном репортаже покажем технику колки дров, яркие зрительские эмоции, а также постараемся раскрыть личности команды Белтелерадиокомпании.