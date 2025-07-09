Детская железная дорога отмечает 70-летний юбилей

70 лет - по пути! 9 июля Детская железная дорога имени К. С. Заслонова празднует юбилей.

Президент Беларуси поздравил коллектив, воспитанников и выпускников, отметив, что благодаря труду большой команды опытных наставников ребята не только постигают азы железнодорожных профессий, но и растут в духе любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.

Кстати, это не первая стальная магистраль для маленьких белорусов. Ее предшественница появилась еще в 1936 году в Гомеле, но 5 лет спустя из-за военных действий приостановила работу. После Великой Отечественной новую детскую "чыгунку" решили открыть в столице. За основу взяли узкоколейку, построенную во время оккупации немцами для вывоза древесины из парка Челюскинцев.

Несмотря на название, Детская железная дорога не только учреждение образования для юных минчан, но и настоящее транспортное предприятие. От большой магистрали отличается лишь длиной и шириной полотна, а также тем, что машинистами, проводниками, диспетчерами здесь работают дети и подростки.