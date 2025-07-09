Александр Лукашенко поздравил коллектив и воспитанников Детской железной дороги с ее 70-летием

"Детская железная дорога с ее красивым мини-вокзалом, настоящим подвижным составом, юными поездными бригадами и увлекательными экскурсиями - это не просто уменьшенная копия Беларускай чыгункі, а один из туристических брендов страны, популярный у минчан и гостей нашей столицы. Здесь работает уникальный центр профессиональной подготовки и дополнительного образования детей. Благодаря труду большой команды опытных наставников ребята не только постигают азы железнодорожных профессий, но и растут в духе любви к Родине, уважения к ее истории и культуре", - говорится в поздравлении.