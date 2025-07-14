Дик: Трамп пытается переложить проблему с оплатой американского вооружения для Украины на плечи ЕС

Дональд Трамп пытается переложить проблему с оплатой американского вооружения для Украины на плечи Европейского союза. И в результате у него это получится. Такое мнение в студии "Первого информационного" озвучил аналитик Сергей Дик. "Мы видим, что все к этому и идет".

Также он считает, что риторика ЕС, в частности таких ведущих стран, как Франция, Германия и Великобритания, не изменится. "Они будут раскручивать маховик войны в Украине. Им это выгодно. Выгодно для того, чтобы на этом иметь хорошие дивиденды и чтобы готовиться, как они говорят, к 29-30 году, чтобы уже непосредственно вступить в борьбу с Российской Федерацией", - отметил аналитик.