Эксперт Дюков: Волынская резня не была случайностью

Волынская резня остается одной из самых болезненных страниц истории Второй мировой войны. Эта трагедия - пример того, как массовое насилие становилось результатом долгой и продуманной стратегии.

Александр Дюков, член научного совета Российского военно-исторического общества:

"Уничтожению, фактически этническим чисткам, подвергались поляки, проживавшие на конкретной территории - на территории нынешней Западной Украины. И если мы будем смотреть количество убитых и количество поляков, которые находились на этой территории, то процент будет очень велик. Что необходимо понимать еще применительно к Волынской резне? Волынская резня - не была случайностью. В принципе, смысл ее был совершенно четким. Все планы этнических чисток были сверстаны, подготовлены и положены на бумагу очень сильно заранее, за много лет до начала этой резни. И когда их все-таки удалось воплотить, мы увидели, что количество жертв было по-настоящему огромным".