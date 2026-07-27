Эксперт Король: Беларусь является ответственным актором международной политики

Информация о готовящемся в Польше теракте стала еще одним подтверждением политики добрососедства нашей страны. Действия Беларуси направлены исключительно на поддержание мира, обеспечение безопасности и противодействие терроризма во всех его проявлениях.

Игорь Король, военный аналитик, начальник отделения по Брестской области Белорусского института стратегических исследований:

"Давайте не будем забывать, что между нашими двумя странами существует договор 1994 года об оказании взаимной правой юридической помощи. Правда, к сожалению, последние годы этот договор практически не работал. Наши неоднократные обращения в 22-м, 23-м и 24-м годах в рамках расследования дел по борьбе с терроризмом так и не получили ответа от польской стороны. Однако Республика Беларусь никогда не ориентировалась и не будет ориентироваться на какие-то политические сиюминутные взаимоотношения. Мы выше этого. Своевременное информирование Республики Польши о готовящемся на ее территории террористическом акте в очередной раз продемонстрировала всему международному сообществу, что Республика Беларусь является ответственным актором международной политики".