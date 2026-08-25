Накануне, 24 августа, 10 граждан Украины и 10 военнослужащих России, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Беларусь, последовательно придерживаясь миролюбивой позиции и выступая в качестве надежной площадки для диалога, реализовала очередную гуманитарную миссию.



По поручению главы государства был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 военнослужащих России, ранее находившихся в плену. Гуманитарная миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права.

Play "Мамуль, нас обменяли из плена" - подробности гуманитарной акции на белорусской границе 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой

Таким образом, Беларусь в очередной раз подтвердила свой статус надежного партнера, предоставляя безопасные коридоры и площадку для гуманитарных обменов. И украинцы, и россияне получили здесь равное отношение и защиту, гарантированные международным правом.

О политических итогах гуманитарной миссии говорят эксперты.

Владимир Олейник, член совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Чувствуется, что в организации обмена тел погибших, обмена пленными присутствует не просто формализм, который мог бы быть проявлен в чужой стране, например, во Франции, Германии и так далее. Как о своих, вы понимаете? То, что обмен происходит в рамках одного народа, говоря откровенно, белорусы, россияне, украинцы, чувствуется, что вкладывается туда все, чем можем помочь. И если бы, например, даже родные приехали на территорию Беларуси, родные из России или из Украины встречать, Беларусь приняла бы с отношением как к самим себе. Потому что чувствуется, что Александр Григорьевич Лукашенко переживает и за россиян, и за украинцев как за своих".