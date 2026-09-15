"Это было четко запланировано": Тиханский о блокировке каналов белорусского радио и СТВ на YouTube

14 сентября видеохостинг YouTube заблокировал несколько каналов радио и СТВ. Почему это произошло на фоне ожидаемого приезда спецпосланника президента США Дональда Трампа Джона Коула в Беларусь, пояснил в эфире "Первого информационного" военно-политический аналитик Александр Тиханский.

"Вчера говорили, что это неожиданно, я думаю, это четко запланировано. Пошла целая атака. Вчера была четкая, организованная практически атака, особенно по сносу. СТВ, понятно, это телеканал, но практически все белорусское радио снесено с платформы", - заявил Александр Тиханский.

По его словам, кроме конспирологии, в голову ничего не приходит. "Перед приездом американской делегации в Минске… Почему именно сейчас и насколько это взаимосвязано? Чтобы показать свою силу в информационном пространстве? Показать, что Запад может ограничить нас в распространении своей информации? Мне кажется, этот вопрос очень четко проявится во время встреч в Минске", - заключил аналитик.