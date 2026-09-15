Американский видеохостинг YouTube заблокировал несколько белорусских теле- и радиоканалов.

Сначала атаке подверглось СТВ прямо во время прямой трансляции ток-шоу "По существу", посвященного Дню народного единства.

Был также заблокирован Первый национальный канал Белорусского радио, который собирал сотни миллионов просмотров. Площадка на протяжении десятилетий объединяла огромную аудиторию. Наибольший интерес имели публикации, связанные с деятельностью Президента Беларуси в формате коротких видео и расширенных видеоотчетов.

Также не действуют аккаунты канала Radio Kultura BY и "Радыё Сталіца", на котором годами говорили не о партиях и санкциях, а о театре, музыке, книгах и белорусской сцене.

Причиной блокировки платформа назвала "нарушение правил YouTube" и "защиту сообщества". При этом на YouTube спокойно живут ролики с переписыванием истории и уроками, как ненавидеть свою страну.

Предыдущая атака на белорусские медиа была весной, тогда были заблокированы каналы Международного радио "Беларусь", БЕЛТА, ОНТ и СТВ. Их удалили под предлогом санкционных ограничений.