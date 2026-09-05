Фестиваль овощей организовали в Гродно

898 лет истории и современный ритм жизни. Гродно отмечает День города. Исторический центр объединил десятки праздничных площадок, где культура и традиции соседствуют с достижениями науки, экономики и агропромышленного комплекса.

Одной из центральных площадок стал фестиваль овощей "#СочноЯркоПолезно!" в парке Жилибера. Здесь представили современные технологии выращивания овощей, разработки селекционеров, коллекции томатов, арбузы, выращенные в белорусских условиях, и другую продукцию отечественного растениеводства.

Елена Рогацевич, частный селекционер редких томатов:

"Я каждый год высаживаю более 300 сортов новинок. Безумно люблю зеленоплодные томаты - они имеют сладкий вкус с ароматом фрукта. Интересные сорта с антоцианом".

Интерактивные пространства, программы для детей и молодежи - каждый сегодня может выбрать свой маршрут. Вечером праздник переместится на главные концертные площадки. На площади Ленина продолжится программа "Лучший город Земли", главным музыкальным событием станет концерт российского исполнителя Мота.