Гродно празднует 898-летие

Гродно продолжает празднование своего 898-летия. Первый день праздничного марафона стал разговором о будущем города, его туристическом потенциале и историческом наследии.

Форум "Туристический диалог" объединил представителей власти, туристической отрасли и бизнеса. Для Гродно, который благодаря безвизовому режиму и богатому историко-культурному наследию ежегодно привлекает все больше гостей, развитие туристической сферы открывает новые возможности для сферы услуг и экономики региона. Важную роль здесь играют и проекты, которые возвращают к жизни исторические объекты и одновременно создают новую инфраструктуру для гостей города.

Александр Заглубоцкий, замдиректора компании заказчика строительства:

"Мы вышли на завершающий этап реконструкции комплекса бывшего пивоваренного завода. В процессе реконструкции выяснилось, что за стенами комплекса скрываются здания дворца Огинских. Следующим этапом реализации у нас является строительство гостиницы на 97 номеров - 240 мест. К 900-летию Гродно наружная часть гостиницы будет вписана в общую концепцию города и будет являть собой общее целое с набережной города".

Cегодня достижения, которыми уже живет город, станут частью большого праздника. Исторический центр Гродно превратится в пространство, где встретятся культура, торговля, гастрономия и достижения аграрной отрасли. В парке Жилибера откроется фестиваль овощей "#СочноЯркоПолезно!".

Свой праздничный маршрут смогут выбрать и любители ремесел, истории и национальных традиций. На площади Ленина пройдет большая концертная программа, а вечером на главной сцене выступит российский исполнитель Мот. Завершится праздничный день фейерверком.