Фестиваль профессий, концертная программа и рыцарские баталии: Минск отмечает День города

Краткий пересказ от ИИ

Город-герой и молодежная столица Беларуси 2026 года! Минск громко и торжественно отмечает свой 959-й день рождения.

Целый день столица принимает поздравления и встречает гостей. И, конечно, дарит незабываемые эмоции: награждение обладателей почетного звания "Минчанин года", рыцарские баталии, огненные старты, фестиваль профессий.

В каждом районе Минска свой праздничный антураж и настроение, а эпицентр музыки, колорита и драйва по традиции - у Дворца спорта. На сцене нон-стоп звучит культурно-зрелищная программа "Минск моей души", финальными аккордами которой станет фейерверк-шоу.

В ритме большого праздника

Минск для каждого свой, но всегда красивый, гостеприимный и энергичный. За современную огранку, мирное небо и статус города-героя Минск бесконечно благодарен своим защитникам и освободителям. В их честь - аккорд памяти: с минутой молчания и возложением цветов к обелиску "Минск - город-герой".

Многогранная душа Минска сегодня открыта для всех гостей праздника. История в несколько веков величественного города - фундамент, на котором и сегодня стоит современный мегаполис. "Мінск старажытны" - это эпоха Минского княжества, конные рыцарские турниры, выступление фехтовальщиков XVII века, штурм замка и театрализованное сражение.

День рождения - это повод поблагодарить минчан за их личный вклад в создание имиджа столицы, ее развитие и достижения. Звания "Минчанин года" удостоены 13 представителей разных сфер: от промышленности и науки до здравоохранения и культуры.

Тамара Протасевич, жительница г. Минска, обладатель звания "Минчанин года - 2026":

"Наш город стал таким красивым в последнее время. Я люблю по городу ходить и наслаждаться новыми посадками. Очень интересные растения сейчас, многолетники сажают. Город преобразился, и мне не хочется отставать".

Праздничные мелодии шлейфом разливаются от Верхнего города до самой щедрой локации - набережной Свислочи. Дворец спорта - это мультиплощадка городского гостеприимства. "Минск моей души" - почти 12-часовой музыкальный и театрализованный нон-стоп. Такая вот "грань души" нашей столицы.

А город мастеров - от изящных соломенных скульптур и керамики до авторских брошей и льняной одежды - это тоже про тепло белорусской души. И каждый с удовольствием уносит с собой ее частичку.

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"Мы живем в Минске. Приехали сегодня на праздник, на День города, чтобы отметить такое важное событие, - поделился гость праздника. - Белорусы должны ценить свой город, должны ценить свою столицу и нашу Республику Беларусь".

Огненные старты в рамках международных соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель" - уже традиция Дня города. В этом году - 12 команд, в том числе из России, Вьетнама, Сербии. А вот молодежный фестиваль "Код культуры - твой код в городе" - премьера для Минска в статусе молодежной столицы Беларуси-2026.

959 лет и как минимум столько же поводов признаться в любви главному городу страны и продолжать открывать для себя его новые грани - богатой истории, достижений, безграничных возможностей и широкой души.