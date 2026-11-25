В интервью французскому журналу Le Point Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому вместе прилететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, заявив о готовности выступить гарантом его безопасности.

Play Лукашенко готов выступить гарантом безопасности Зеленского и прилететь с ним в Москву Об этом белорусский лидер заявил в интервью французскому журналу Le Point

Предложение Президента Беларуси выступить гарантом безопасности для Зеленского при его поездке в Москву находит поддержку на Западе. Финский политик Армандо Мема приветствовал эту идею. По его словам, любой здравомыслящий человек понимает: такой визит - единственный способ положить конец этой войне дипломатическим путем.

Кроме того, он жестко раскритиковал призывы некоторых западных политиков к отправке войск в Украину, в частности Бориса Джонсона. Как отметил финский политик: "Вот в чем разница между хорошим лидером, работающим ради мира, и плохим, жаждущим войны".