Глава МАРТ: В Беларуси рынок онлайн-торговли будет расти

Говоря о тенденциях 2024-го, глава ведомства отметил, что в Республике Беларусь примерно одинаково пропорционально растет традиционный рынок торговли и онлайн. Например, на 1,8 % выросло количество торговых объектов, стационарных магазинов, также на 2,7 % выросло количество магазинов онлайн. "Здесь баланс роста и там, и там. Но хочу отметить, что, конечно, рынок онлайн-торговли будет расти. Мы видим, что в мировой практике в крупных государствах этот рынок достигает 20-30 %. У нас на сегодняшний день доля онлайн-торговли занимает 8-9 %. И здесь мы все-таки видим, что рост будет. Но этот рост зависит от потребителей. Если мы привыкли ходить в магазин посмотреть, повертеть, пощупать товар и потом принять решение о его покупке, то будет востребована и традиционная торговля. Если мы будем больше переходить в цифру, то, конечно, будет расти и цифровой рынок онлайн-торговли", - заключил министр.