3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Глава МАРТ: В Беларуси рынок онлайн-торговли будет расти
В Беларуси рынок онлайн-торговли будет расти. Об этом в программе "Главный эфир" заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.
Говоря о тенденциях 2024-го, глава ведомства отметил, что в Республике Беларусь примерно одинаково пропорционально растет традиционный рынок торговли и онлайн. Например, на 1,8 % выросло количество торговых объектов, стационарных магазинов, также на 2,7 % выросло количество магазинов онлайн. "Здесь баланс роста и там, и там. Но хочу отметить, что, конечно, рынок онлайн-торговли будет расти. Мы видим, что в мировой практике в крупных государствах этот рынок достигает 20-30 %. У нас на сегодняшний день доля онлайн-торговли занимает 8-9 %. И здесь мы все-таки видим, что рост будет. Но этот рост зависит от потребителей. Если мы привыкли ходить в магазин посмотреть, повертеть, пощупать товар и потом принять решение о его покупке, то будет востребована и традиционная торговля. Если мы будем больше переходить в цифру, то, конечно, будет расти и цифровой рынок онлайн-торговли", - заключил министр.
Президент
Все
Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Новый препарат для лечения депрессии создали в России
Спасти демографию или заселить Марс? Зачем Дурову 100 детей, а Маску - семейный комплекс
Режим Зеленского потерял контроль над крупнейшим месторождением лития на западе ДНР
2025-й: новогодние кошмары, недружеские подарки и предсказания астрологов на разных континентах
Регионы
Все
Происшествия
Все