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Богданов рассказал, какого баланса придерживаются в развитии ретейла в Беларуси

Богданов рассказал, какого баланса придерживаются в развитии ретейла в Беларуси

Будут ли появляться новые магазинам шаговой доступности, поинтересовались у министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексея Богданова.

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"В нашем государстве проводится политика сбалансированного наличия разных игроков на одном и том же самом рынке. Например, количество крупных сетевых компаний ограничено законом - не более 20 % они могут занимать в региональном розничном товарообороте. Эта планка установлена, не более 20 %, она изменяться не будет, - подчеркнул глава ведомства. - Это позволяет ограничить аппетиты крупных гипер-, супермаркетов крупных компаний и развиваться именно магазином шаговой доступности. Опять же традиционные рынки сохранить. Многие граждане любят и ходят на эти рынки. И на сегодняшний день у нас такой своеобразный баланс установлен".

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Министр отметил, что российскому ретейлу интересно в Беларуси. "Старые присутствующие здесь активно развиваются. В 2024 году зашло несколько новых ретейлеров. Поэтому, конечно, наш рынок для них интересен. Но активно развиваются и белорусские", - рассказал Алексей Богданов.

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