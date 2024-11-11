Богданов рассказал, какого баланса придерживаются в развитии ретейла в Беларуси

"В нашем государстве проводится политика сбалансированного наличия разных игроков на одном и том же самом рынке. Например, количество крупных сетевых компаний ограничено законом - не более 20 % они могут занимать в региональном розничном товарообороте. Эта планка установлена, не более 20 %, она изменяться не будет, - подчеркнул глава ведомства. - Это позволяет ограничить аппетиты крупных гипер-, супермаркетов крупных компаний и развиваться именно магазином шаговой доступности. Опять же традиционные рынки сохранить. Многие граждане любят и ходят на эти рынки. И на сегодняшний день у нас такой своеобразный баланс установлен".