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Главный Дед Мороз рассказал, как ему живется в Беларуси
Расцвели ли концертные залы в Беларуси и поднялось ли благосостояние артистов? На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз Беларуси Владимир Радивилов.
Артист рассказал, что во время ковида были прекращены все концерты, однако заплату работникам платили. "Не в том объеме, но тоже было хорошо. А это говорит о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко заботится об артистах. Я сам в 37 лет стал заслуженным артистом", - поделился он.
Через пять лет после этого Владимир Радивилов получил медаль Франциска Скорины, а через шесть лет стал кавалером ордена Франциска Скорины. По мнению главного Деда Мороза, белорусские артисты не хуже российских, иногда они бывают и обидчивые, но белорусы так же красиво поют, рассказывают, делают какие-то представления.
Глава государства артистов не обижает и всегда помогает. Тем более в Беларуси недавно назначили нового министра культуры, и я думаю, что с его помощью культура поднимется еще выше.
Артист призвал, чтобы все жители страны поддерживали Беларусь, потому что на учебу государство потратило огромные деньги, и поэтому люди должны отдать все, за что учились. А учились все для того, чтобы сделать Беларусь краше, красивее, чтобы страна процветала с каждым днем.
"Не надо уезжать за границу и оттуда, извините, говорить всякую чушь. Я это не поддерживаю и всегда говорю: ребята, белорусы - одна из самых ярких наций, и ей надо отдать все сердце и душу, чтобы она оставалась всегда такой хлебосольной, доброй и отзывчивой", - добавил он.
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