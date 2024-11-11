Какие желания загадывают дети Беларуси на Новый год, рассказал главный Дед Мороз страны

Главный Дед Мороз Беларуси ежегодно отслеживает, как ведут себя на протяжении 365 дней белорусские дети.

Так какие они на самом деле - хорошие или плохие? Стали ли дети искреннее в своих желаниях? Что просят исполнить главного новогоднего волшебника? На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз Беларуси Владимир Радивилов.

"Белорусские дети хорошие. Конечно, у всех есть какие-то изъяны, но это поправимо. Я скажу, что глава государства относится к детям с большой любовью, а благодаря его авторитету, он может их чему-то научить", - поделился мнением Владимир Радивилов.

Артист отметил, что когда он был маленьким, таких дворцов, бассейнов, стадионов, как есть сейчас, не существовало. А сейчас для ребят Президент и правительство Беларуси сделали все, чтобы дети были счастливыми, росли здоровыми, мудрыми, красивыми и хорошо учились.

А вообще, в новогодние дни дети всегда желают здоровья своим родителям. Молодежь идет в ногу со временем - все, что появляется новое в Беларуси, их интересует. Владимир Радивилов

По словам Деда Мороза, однажды девочка попросила у него куклу Барби, а он немного растерялся из-за этого. "Но потом сел за компьютер, все это изучил, а когда стал отвечать девочке про эту куклу, она рот открыла и сказала: "Дедушка Мороз, да вы какой-то продвинутый!", - вспомнил с улыбкой артист.