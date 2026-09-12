Город с большими амбициями и планами: Гомель отмечает 884-летие

Краткий пересказ от ИИ

12 сентября Гомель отмечает свой 884-й день рождения. Крупный индустриальный и научный центр, второй по численности населения город после столицы. Там рождаются идеи и создается будущее страны.

Он стремительно движется вперед, реализует амбициозные проекты, совершенствует инфраструктуру, сохраняет культурное наследие, развивает городскую среду. За большими успехами - труд горожан, их трудолюбие и преданность малой родине.

Расскажем, чем гордится современный Гомель.

Гомель сегодня - второй по величине и экономическому потенциалу город Беларуси, с развитой инфраструктурой, промышленностью, наукой и культурой. История насчитывает более 8 веков. Душа города проявляется не только в его внешнем облике. Самое главное и ценное - люди, которые строят, творят, созидают.

Сельхозтехника, трикотаж, кондитерка. А еще выстроенные дипломатические отношения. Международное сотрудничество с городами-побратимами Гомеля из 13 стран мира - от Китая до Сербии. Плодотворное взаимодействие с Россией в рамках 29 соглашений. День рождения города - хороший повод подвести итоги и наметить планы на будущее. Подписанные меморандумы о партнерстве в сфере образования с тремя муниципальными округами Москвы - серьезный фундамент для сотрудничества.

Руслан Пархамович, председатель Гомельского горисполкома:

"Именно такие документы имеют наибольшую практическую направленность, потому что это не просто векторы развития, а это конкретное взаимодействие с конкретными субъектами. Поэтому, на мой взгляд, подписание такого ряда документов с небольшими административно-территориальными единицами носят большую пользу для Гомеля. Это Москва - центр Российской Федерации, и у нас достаточно активные связи".

Нужные подарки

В приоритете и повышение социальных стандартов. Ко Дню города - подарки. В больнице скорой медицинской помощи открыли обновленный травмпункт. Серьезный апгрэйд и в Гомельской областной клинической больнице. Более комфортным стало хирургическое отделение, в отремонтированной лаборатории установили современное оборудование, завершили реконструкцию центрального стерилизационного отделения.

Андрей Табаньков, главврач Гомельской областной клинической больницы:

"Ежедневно проходит предстерилизационную очистку более 7 тыс. изделий медицинского назначения, стерилизуются более 200 биксов, более 2,5 тыс. инструментов. Отделение размещалось в приспособленных помещениях различных корпусов, которых у нас 13, на сегодняшний день это единый большой блок".

А эти современные комплексы позволят горожанам комфортно заниматься спортом на открытом воздухе. Одну из пяти воркаут-площадок в рамках социального проекта Президентского спортивного клуба открыли на территории СШ № 54.

Таисия Горская, учащаяся СШ № 54 г. Гомеля:

"Эта многофункциональная площадка - очень большой подарок для нашей школы и лично для меня, т. к. я занимаюсь легкой атлетикой почти три года и буду по мере возможности заниматься тут".

Национальный колорит и самобытные традиции танца

Национальный колорит и самобытные традиции танца. В свой день рождения Гомель принимает XII Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод". За несколько конкурсных дней полсотни коллективов из Беларуси, России, Индии, Пакистана, Китая, Азербайджана, Шри-Ланки, Туркменистана подарили публике уникальную возможность прикоснуться к богатому культурному наследию народов мира.

Анастасия Лысенко, замначальника главного управления культуры Гомельского облисполкома:

"Будут представлены не только профессиональные балетмейстерские работы. Приехали коллективы из 8 стран, более тысячи человек, которые будут задействованы в конкурсной программе".

Насыщенная праздничная афиша

12 сентября в центре города организовано огромное интерактивное пространство. А гастрономические площадки - настоящий рай для гурманов. Мимо фестиваля белорусской кухни пройти невозможно. Еще в праздничной афише - выставки, концерты, мастер-классы.

День рождения Гомель будет праздновать до самого вечера. Гостей и жителей города ждет концерт с участием звезд российской эстрады, фейерверк и молодежная дискотека.