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Готова ли Беларусь к возможным провокациям на президентских выборах?
В Беларуси частично уже предусмотрели ряд мер против провокаций на президентских выборах, эти меры опробовали в единый день голосования. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в "Актуальном интервью".
По его словам, не случайно в Концепции национальной безопасности появился термин "электоральный суверенитет". Уже видны направления работы для обеспечения электорального суверенитета. А посягательством на него может быть протрактовано, например, расшатывание ситуации.
Игорь Карпенко:
"У нас есть нормы, запрещающие какое-либо финансирование из-за рубежа избирательной кампании, конкретных кандидатов, их фондов. Неважно, финансирование через какие-то международные организации либо через дипломатические представительства. Запрещено также и финансирование из-за рубежа политических партий".
Кроме этого, Беларусь не открывает участки за рубежом. Как сказал председатель ЦИК, за это страну много критиковали. "Но не наша вина в том, что мы вынуждены были принять эту законодательную норму и не открывать участки за рубежом. И это не новация только белорусского законодательства. Такие нормы есть в ряде других государств", - обозначил гостью интервью.
"Надо сказать, что, как правило, эти зарубежные участки подвергаются какому-то определенному воздействию со стороны недоброжелателей, в том числе и тех, кто применяет попытки вмешаться в электоральный процесс", - заметил Игорь Карпенко.
Он также отметил, что будут попытки извне воздействовать на граждан информационно: "Поэтому я рекомендовал бы нашим гражданам, субъектам избирательного процесса руководствоваться исключительно достоверной информацией, которую можно будет получить через мессенджеры и официальный сайт Центральной избирательной комиссии, а также из средств массовой информации, которые аккредитованы при ЦИК".
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