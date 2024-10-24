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Выборы Президента Беларуси | Кто может баллотироваться? | Реакция на провокации

24.10.2024

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. - Почему выбрана такая дата? - Кто может стать кандидатом в Президенты? - Какая реакция будет в Беларуси на провокации? Об актуальных вопросах и нюансах избирательного процесса смотрите в "Актуальном интервью" с Председателем ЦИК Игорем Карпенко.

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Выборы Президента Беларуси | Кто может баллотироваться? | Реакция на провокации