Информации о пострадавших или погибших в Непале белорусах не поступало - МИД Беларуси

Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести в результате наводнения в Непале. Также известно как минимум о 8 погибших. Точное число жертв и пострадавших от стихии из-за отсутствия связи и доступа к пострадавшим районам установить пока не удается.

"Информации о пострадавших или погибших гражданах Беларуси в Непале не поступало. Белорусские дипломаты следят за ситуацией", - сообщили NEWS.BY в МИД Беларуси.

Play Стихия обрушилась на Непал: разрушены деревни, отсутствует связь, есть жертвы Из-за критического подъема воды в реке Бхоте-Коши местное население призывают к срочной эвакуации

Стихия затопила целые деревни и разрушила ключевую инфраструктуру. В пострадавшем регионе полностью нарушено энергоснабжение. Из-за критического подъема воды в реке Бхоте-Коши местное население призывают к срочной эвакуации.

Причины внезапного подъема воды выясняются. Не исключается прорыв ледникового озера. Сейчас на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция с привлечением армии. В стране объявлен режим повышенной готовности.