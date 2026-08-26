Информации о пострадавших или погибших в Непале белорусах не поступало - МИД Беларуси
Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести в результате наводнения в Непале. Также известно как минимум о 8 погибших. Точное число жертв и пострадавших от стихии из-за отсутствия связи и доступа к пострадавшим районам установить пока не удается.
"Информации о пострадавших или погибших гражданах Беларуси в Непале не поступало. Белорусские дипломаты следят за ситуацией", - сообщили NEWS.BY в МИД Беларуси.
Стихия обрушилась на Непал: разрушены деревни, отсутствует связь, есть жертвы
Из-за критического подъема воды в реке Бхоте-Коши местное население призывают к срочной эвакуации
Стихия затопила целые деревни и разрушила ключевую инфраструктуру. В пострадавшем регионе полностью нарушено энергоснабжение. Из-за критического подъема воды в реке Бхоте-Коши местное население призывают к срочной эвакуации.
Причины внезапного подъема воды выясняются. Не исключается прорыв ледникового озера. Сейчас на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция с привлечением армии. В стране объявлен режим повышенной готовности.