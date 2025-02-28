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Интеграция порталов электронных услуг, ИИ и 5G - Ткач рассказал о совместных проектах с РФ
Прорабатывается интеграция порталов электронных услуг Республики Беларусь и портала госуслуг Российской Федерации для того, чтобы получать электронные услуги от уполномоченных государственных органов не выходя из дома. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал первый замминистра связи информатизации Беларуси Павел Ткач.
Такие документы, по его словам, могут пригодиться при трудоустройстве на территории Российской Федерации, когда необходимо представить справки: при смене места жительства, для получения пенсии, для получения служебного жилья, если по какой-то причине оказываешься на территории другого государства.
Павел Ткач:
"Есть еще ряд проектов, которые мы прорабатываем. Это выполнение научно-исследовательских работ в сфере искусственного интеллекта, внедрение современных телекоммуникационных технологий, производства современного телекоммуникационного оборудования как для магистральных линий электросвязи, так и современных сетей сотовой связи, например, 4G, 5G. Все эти проекты прорабатываются исходя из необходимости импортозамещения оборудования на территории наших двух стран".
Актуальное интервью | Павел Ткач
Общение без границ! Услуга международного роуминга | Потребление трафика. Абоненты Беларуси и России с марта уже могут пользоваться интернет-связью на одинаковых условиях. Что это за условия? Об этом и не только в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Ткачем Павлом. Смотрите также: - Стратегия интеграции - Пакетные услуги - Доступные цены: 5G по тарифам своего мобильного оператора
По его словам, уже есть определенные опытные образцы и в оборудовании, и по использованию тех или иных технологий. "Российская Федерация и Республика Беларусь столкнулись сейчас с санкционным давлением, когда ведущие страны под различными предлогами прекращают поставлять современное телекоммуникационное оборудование, и поэтому мы активно работаем над импортозамещением всех решений из недружественных стран", - констатировал Павел Ткач.