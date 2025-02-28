Интеграция порталов электронных услуг, ИИ и 5G - Ткач рассказал о совместных проектах с РФ

Прорабатывается интеграция порталов электронных услуг Республики Беларусь и портала госуслуг Российской Федерации для того, чтобы получать электронные услуги от уполномоченных государственных органов не выходя из дома. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал первый замминистра связи информатизации Беларуси Павел Ткач.

Такие документы, по его словам, могут пригодиться при трудоустройстве на территории Российской Федерации, когда необходимо представить справки: при смене места жительства, для получения пенсии, для получения служебного жилья, если по какой-то причине оказываешься на территории другого государства.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3d6ba30-a2e5-4507-9fdf-93a0ec631ea3/conversions/6e774d11-6d4e-4dba-8ac0-db197ddfcb7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3d6ba30-a2e5-4507-9fdf-93a0ec631ea3/conversions/6e774d11-6d4e-4dba-8ac0-db197ddfcb7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3d6ba30-a2e5-4507-9fdf-93a0ec631ea3/conversions/6e774d11-6d4e-4dba-8ac0-db197ddfcb7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3d6ba30-a2e5-4507-9fdf-93a0ec631ea3/conversions/6e774d11-6d4e-4dba-8ac0-db197ddfcb7c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Ткач:

"Есть еще ряд проектов, которые мы прорабатываем. Это выполнение научно-исследовательских работ в сфере искусственного интеллекта, внедрение современных телекоммуникационных технологий, производства современного телекоммуникационного оборудования как для магистральных линий электросвязи, так и современных сетей сотовой связи, например, 4G, 5G. Все эти проекты прорабатываются исходя из необходимости импортозамещения оборудования на территории наших двух стран".

Актуальное интервью | Павел Ткач Общение без границ! Услуга международного роуминга | Потребление трафика. Абоненты Беларуси и России с марта уже могут пользоваться интернет-связью на одинаковых условиях. Что это за условия? Об этом и не только в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Ткачем Павлом. Смотрите также: - Стратегия интеграции - Пакетные услуги - Доступные цены: 5G по тарифам своего мобильного оператора 28.02.2025 11:17