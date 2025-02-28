Общение без границ! Услуга международного роуминга | Потребление трафика. Абоненты Беларуси и России с марта уже могут пользоваться интернет-связью на одинаковых условиях. Что это за условия? Об этом и не только в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Ткачем Павлом. Смотрите также: - Стратегия интеграции - Пакетные услуги - Доступные цены: 5G по тарифам своего мобильного оператора

Актуальное интервью | Павел Ткач

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