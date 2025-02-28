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Актуальное интервью | Павел Ткач
28.02.2025
Общение без границ! Услуга международного роуминга | Потребление трафика. Абоненты Беларуси и России с марта уже могут пользоваться интернет-связью на одинаковых условиях. Что это за условия? Об этом и не только в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Ткачем Павлом. Смотрите также: - Стратегия интеграции - Пакетные услуги - Доступные цены: 5G по тарифам своего мобильного оператора
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Павел Ткач28.02.2025
Актуальное интервью | Роман Синиченко28.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Панкратов28.02.2025
Актуальное интервью | Владимир Привалов28.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Данилькевич28.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков27.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Шлычков27.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Кузнецов27.02.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Демидов26.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Лукашевич25.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Хоменко25.02.2025
Актуальное интервью | Александр Тихонов25.02.2025
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко24.02.2025
Актуальное интервью | Наталья Кураш23.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Мамыкин22.02.2025
Актуальное интервью | Александр Яковчиц22.02.2025
Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс21.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Копылов21.02.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь20.02.2025
Актуальное интервью | Александр Маркевич19.02.2025
Актуальное интервью | Павел Ткач
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