Из 10-15 млн транзакций тысяча - подозрительные: из чего состоит антиотмывочная система Беларуси

Антиотмывочная система Беларуси строится на знании рисков, ответственности за преступления и многоуровневой фильтрации финансовых операций, которая работает на упреждение. Об этом рассказал директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Захаров в "Экономической среде".

По его словам, суть системы складывается из трех элементов. "Первое - знать риски и угрозы, которые есть в сфере отмывания денег. Их много, они самые разные: наркотики, коррупция и так далее. Второе - делать так, чтобы за все эти преступления была ответственность. Третье - система по идентификации всех участников финансовых операций и по фильтрации финансовых операций должна работать максимально на упреждение", - отметил директор Департамента финансового мониторинга.

quote Многоуровневая система фильтрации финансовых операций - это когда из 10-15 млн транзакций, которые совершаются каждый день в стране, мы, с учетом различных критериев (а их более 150), получаем всего лишь 1 тыс. подозрительных. Дмитрий Захаров

"И эти подозрительные финансовые потоки должны стекаться уже на следующую ступень нашей антиотмывочной системы - в Департамент финансового мониторинга. Мы в любом случае это обрабатываем. И если достаточно оснований полагать, что есть признаки какого-то преступления или правонарушения, мы эту информацию передаем в правоохранительные органы", - пояснил он.

Чтобы правила выполнялись, нужен контроль и постоянное взаимодействие участников. "Для того, чтобы эта система работала, чтобы все лица, которые в этой системе задействованы, выполняли свои обязанности исправно существует институт надзорных органов. Их задача - контролировать, чтобы все правила соблюдались, законодательство исполнялось и так далее. Мы должны плотно взаимодействовать в рамках всей этой системы: ДФМ, правоохранительные органы, органы-регуляторы, надзорные органы, банковские и так далее. Мы должны видеть, что сегодня в тренде в преступном мире, где мы больше всего хромаем, работать над этим. Ну и важным принципом антиотмывочной системы является международное взаимодействие", - подчеркнул директор департамента.

Объективность оценки, по его словам, дает международный механизм. "Мы можем хвалить свою систему, что она хорошая, но для объективности существует определенный механизм - система взаимных оценок в международном сообществе. Для этого в страну должны приехать международные эксперты и оценить нас по всем параметрам международных стандартов с учетом нашего законодательства", - сказал Дмитрий Захаров.

Он выделил два критерия такой проверки. "Первый - насколько наше законодательство соответствует международным рекомендациям, стандартам, которые мы приняли на себя для исполнения. Второй - насколько это эффективно работает. Не для галочки ли эта система", - отметил он.

"Кстати, результаты двух международных оценок показали, что в нашей стране выстроены нормальные адекватные принципы борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма", - заключил Дмитрий Захаров.

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