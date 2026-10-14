В Беларуси 35 % преступлений - с использованием ИКТ: как не стать соучастником мошенников

С развитием технологий все больше преступлений совершается дистанционно, и защита от мошенников начинается с простой финансовой гигиены: не передавать персональные данные и не переходить по сомнительным ссылкам. Об этом рассказали эксперты в программе "Экономическая среда".

По данным начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси Андрея Мотолько, доля таких преступлений растет: "Надо отметить, что с развитием информационно-коммуникационных технологий все чаще и все больше преступлений совершается дистанционно, с использованием интернета, социальных сетей, мессенджеров, социальной инженерии. И согласно статистике Следственного комитета Республики Беларусь за 2025 год, каждое третье преступление совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий. За 9 месяцев 2026 года эта доля составила уже 35 %. Безусловно, большая часть таких преступлений совершена удаленно, в том числе из-за рубежа".

Нередки случаи, когда человек невольно может стать соучастником преступной схемы, например, по отмыванию средств. Что делать, чтобы такого не произошло с вами? Первое правило - не давать доступ к деньгам.

quote Категорически нельзя передавать свои персональные данные, реквизиты платежных инструментов и другие личные данные, посредством которых возможен доступ к средствам платежа. Андрей Мотолько

Мошенники используют и технические уловки. "Сейчас они используют схемы с переходом по ссылке, допустим, в Telegram или по SMS. Затем вредоносное ПО уже залазит в ваш телефон и взламывает ваши пароли", - пояснил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

Подозрительные запросы в интернет-магазинах лучше игнорировать. "Если, например, в интернет-магазине запрашивают ваши личные данные, реквизиты карты - лучше отказаться от этой покупки", - добавил он.

А вот информирование человека нужно начинать еще с детства. "Есть такое понятие, как финансовая гигиена, финансовая грамотность, финансовая безопасность - эти все вещи мы должны продолжать внедрять в общество на всех уровнях, начиная с детского сада, заканчивая взрослыми людьми. Мы никого чужого не пускаем к себе в дом и это понимаем на уровне подсознания. Точно так же мы должны понимать, что есть личное пространство и персональные данные, которые нужно хранить как зеницу ока. И всегда нужно помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке", - заключил директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Захаров.