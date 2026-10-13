Как белорусы создают семьи, рассказали в Белстате

К Неделе родительской любви Белстат опубликовал портрет белорусской семьи.

В стране ежегодно регистрируют десятки тысяч браков. По статистике, средний возраст женщины при вступлении в первый брак составил почти 27 лет, а мужчины - 29.

При этом не все создают семью впервые: многие женятся и выходят замуж повторно. Белстат подсчитал, как распределяются браки по этим категориям.

Большинство зарегистрированных браков для женщин и мужчин были первыми. Среди женщин впервые вышли замуж 61,6 %, среди мужчин впервые женились 65 %. Остальные вступили в брак повторно. Средний возраст повторного брака составил 40,5 года у женщин и 43,4 года у мужчин.

Еще один показатель - число семей, в которых растут несовершеннолетние дети. Эти данные получены во время переписи населения 2019 года. Согласно им, в Беларуси было более 2,6 млн семей. В 43,7 % из них воспитывали детей младше 18 лет. Остальные семьи на момент переписи не имели несовершеннолетних детей.

Среди семей, в которых были несовершеннолетние дети, чаще всего воспитывали 1 ребенка - таких было 57,3 %. Еще треть семей имела 2 детей. На семьи с 3 и более детьми приходилось 9,2 %.